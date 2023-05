Bankitalia, domani le ultime Considerazioni finali di Visco

Navigazione articoli

Roma, 30 mag. (askanews) – I rappresentanti di banche, imprese e mondo del lavoro si ritroveranno domani a Roma per il tradizionale appuntamento delle Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, in occasione della pubblicazione della relazione annuale.Si tratterà dell’ultimo evento di questo genere per Ignazio Visco, che già in occasione della recente Assemblea dei partecipanti al capitale dell’istituzione, lo scorso 31 marzo, aveva ricordato come a novembre lascerà la guida dell’Istituto, nel quale è entrato nel 1972. In attesa di conoscere quali saranno i temi toccati da Visco, è già possibile immaginare che oltre alle prospettive dell’economia, dell’Italia e dell’area euro, inflazione, stretta monetaria della Bce volta a farla rientrare, ricadute della stessa e necessità di condurla con prudenza saranno tra i temi chiave.E mentre da mesi l’economia di tutta Europa sta pericolosamente camminando sul filo della recessione, anche la necessità di porre in essere misure per rafforzare il potenziale di crescita, in modo sostenibile, in particolare mediante il Pnrr, sarà oggetto di possibili richiami. E ancora, riforme, solidità del sistema bancario, lavoro, giovani, ambiente sono temi che tradizionalmente Visco tocca in questo importante evento. L’appuntamento è per le 10:30 a Via Nazionale.