Vinitaly, Meloni: sforzo significativo per essere qui oggi

Verona, 15 apr. (askanews) – “Sono giornate un po’ complesse eppure ci ho tenuto ad essere qui facendo uno sforzo significativo per essere qui in queste curiose giornate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Vinitaly, in occasione della prima giornata del Made in Italy voluta dal suo governo.La presenza di Meloni serve a “ribadire il valore che il governo attribuisce al mondo dell’agricoltura”, con le sue “eccellenze che sono un pezzo estremamente significativo del nostro made in Italy”.