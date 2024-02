Navalnaya: non badate a Medvedev, scrivete che Putin ha ucciso Alexey

Roma, 22 feb. (askanews) – “Perché mi difendete da Medvedev, è il nulla. Vi rifilano deliberatamente questo idiota in modo che vi possiate sfogare con lui. Scrivete che Putin ha ucciso Alexei. Scrivetelo ogni giorno. Sino a quando ne avrete le forza”. Così Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksey Navalny morto la scorsa settimana in carcere in Russia, sul suo account X, dopo che il numero due del Consiglio di sicurezza russo ha detto che Yulia appare troppo contenta per credere al suo dolore e che la scomparsa del marito le apre una carriera politica.