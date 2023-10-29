 Toscana, 10mila volontari per la colletta Banco Alimentare il 18-11 – askanews.it


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Toscana, 10mila volontari per la colletta Banco Alimentare il 18-11

In oltre 460 punti vendita
Ott 29, 2023

Roma, 29 ott. (askanews) – Torna sabato 18 novembre l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltÃ , aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare.

In piÃ¹ di 11.000 supermercati in tutta Italia, oltre 140.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

In Toscana saranno coinvolti circa 10.000 volontari in oltre 460 punti vendita per andare poi a portare alimenti alle 540 strutture convenzionate con il Banco Alimentare della Toscana che assistono oltre 122.500 persone. Con la Colletta, lo scorso anno in Toscana furono raccolte 370 tonnellate di prodotti alimentari.

Alla generositÃ  dei cittadini toscani, si aggiungono anche alcune donazioni “speciali” delle realtÃ  che sostengono ogni giorno l’impegno del Banco Alimentare: ad esempio il Consiglio Regionale della Toscana, come giÃ  lo scorso anno, darÃ  un contributo straordinario con una donazione da 1.000 euro.

SarÃ  possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalitÃ  di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa Ã¨ possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it .

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