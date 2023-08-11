 Lazio, 1mln a sostegno partorienti svantaggiate economicamente – askanews.it


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Lazio, 1mln a sostegno partorienti svantaggiate economicamente

Deciso da Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca
Ago 11, 2023

Roma, 11 ago. (askanews) – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Cultura, alle Pari OpportunitÃ , alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di stanziare per l’anno in corso un milione di euro destinato alle donne partorienti in condizioni di particolare vulnerabilitÃ  economica, che beneficeranno di un contributo da un minimo di 2mila e 500 euro a un massimo di 5mila.

Le beneficiarie, residenti nel Lazio con un Isee non superiore ai 30mila euro l’anno, tenendo conto anche di altre condizioni, quali mono genitorialitÃ , altri figli minori, persone con disabilitÃ  a carico, saranno individuate tramite Avviso pubblico predisposto e attuato da LazioCrea.

“Sono ancora troppe, oggi, le donne che si trovano attanagliate da vulnerabilitÃ  economiche nel momento in cui restano incinte. Con questa delibera le vogliamo sostenere, consapevoli di come sia sempre piÃ¹ complesso scegliere di diventare madri. La maternitÃ  Ã¨ un dono, e le donne dovrebbero essere libere di poter decidere di portare avanti dignitosamente una gravidanza. La Regione Ã¨ al loro fianco, per valorizzarle e creare le condizioni per dare loro un futuro, assieme ai loro bimbi. Con questo spirito, stanziamo un milione di euro per le neomamme”, commenta l’assessore Simona Baldassarre.

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