Pd,Schlein incontra De Luca: “colloquio franco a tutto campo”

Roma, 11 giu. (askanews) – E’ durato poco più di un’ora il primo incontro fra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente della Campania Vincenzo De Luca che, a detta del Nazareno, è stato voluto dalla leader dem, approffittando della sua partecipazione odierna a Napoli all’assemblea nazionale di Articolo Uno per lo scioglimento e il ritorno nel Pd. “Incontro cordiale, franco, a tutto campo” per “un primo confronto su problemi e situazione del Pd in Campania” che Schlein ha affidato al commissariamento di Antonio Misiani in uno dei suoi primi atti da segreteria Pd.