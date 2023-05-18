Emilia-Romagna, 320 persone evacuate dall’Aeronautica Militare

Cervia, 18 mag. (askanews) – Sono almeno 320 le persone finora evacuate dalle zone colpite dall’ondata di maltempo in Emilia-Romagna grazie all’intervento degli equipaggi e gli elicotteri dell’Aeronautica Militare.Lo rende noto la Forza Armata in una nota pubblicata online. Gli equipaggi del 15Â° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Cervia, reparto specializzato nell’attivitÃ di ricerca e soccorso aereo, sono impegnati dal tardo pomeriggio di martedÃ¬ 16 maggio nelle attivitÃ di soccorso alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla forte ondata di maltempo.Gli elicotteri HH-139B dell’83Â° Gruppo SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) di Cervia, sotto il coordinamento del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), stanno operando giorno e notte su richiesta della Protezione Civile regionale e della Prefettura di ForlÃ¬-Cesena per evacuare nel piÃ¹ breve tempo possibile cittadini bloccati nelle proprie abitazioni o in zone alluvionate ed isolate. Sono finora oltre 320 le persone recuperate dagli elicotteri dell’Aeronautica, con speciali ceste e verricelli, operando anche di notte ed in condizioni ambientali estreme grazie all’utilizzo di speciali visori notturni. Le operazioni di evacuazione sono tutt’ora in corso. Per l’esigenza, il Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali, che coordina tutte le attivitÃ di volo degli assetti militari dell’emergenza, ha disposto la prontezza di 4 equipaggi e 4 elicotteri del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare.Questo genere di interventi rientrano tra quelli che la Difesa, attraverso unitÃ specializzate delle Forze Armate di volta in volta individuate in base all’esigenza, mette a disposizione della collettivitÃ in caso di emergenza o calamitÃ . Otto elicotteri, un aeromobile a pilotaggio remoto (APR), 16 gommoni, nove battelli, satelliti, due velivoli Eurofighter e due velivoli Tornado per attivitÃ di ricognizione: questi i mezzi messi in campo dalla Difesa italiana a seguito degli eventi meteorologici in Emilia-Romagna e Marche. “Assetti di ogni tipo, diÂ Esercito,Â Marina Militare,Â Aeronautica MilitareÂ eÂ CarabinieriÂ stanno collaborando senza sosta con ilÂ Ministero dell’InternoÂ e con ilÂ Dipartimento della Protezione Civile. La miglior rappresentazione dello Stato. Senza colori, magliette, divisioni. Pronto a tendere la mano”, ha dichiarato ilÂ ministro della Difesa, Guido Crosetto.A seguito degli eventi meteorologici che si stanno verificando, arrecando gravi danni e mettendo a rischio la vita delle popolazioni coinvolte, ilÂ Ministro CrosettoÂ ha dato indicazione alÂ Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, per il tramite delÂ Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI),Â di fornire tutto il necessario supporto allaÂ Protezione CivileÂ ed aiÂ Vigili del FuocoÂ che operano nelle zone colpite dal maltempo.