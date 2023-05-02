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Lombardia, 10 giorni a Sgarbi per decidere su sua incopatibilitÃ 

Tra la carica di consigliere regionale e sottosegretario a Cultura
Mag 2, 2023

Milano, 2 mag. (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia dÃ  a Vittorio Sgarbi dieci giorni di tempo per decidere sull’incompatibilitÃ  tra la carica di consigliere al Pirellone e quella di sottosegretario alla Cultura. L’assemblea ha infatti votato a favore della relazione sul tema del presidente giunta delle elezioni, Luca Ferrazzi, prendendo cosÃ¬ atto della causa di incompatibilitÃ  sollevata dalla giunta. Il critico d’arte avrÃ  dunque dieci giorni di tempo entro i quali dovrÃ  optare per una delle due cariche, pena la decadenza, una volta trascorsi i dieci giorni, da quella di consigliere regionale.

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