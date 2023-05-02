Lombardia, 10 giorni a Sgarbi per decidere su sua incopatibilitÃ 

Milano, 2 mag. (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia dÃ a Vittorio Sgarbi dieci giorni di tempo per decidere sull’incompatibilitÃ tra la carica di consigliere al Pirellone e quella di sottosegretario alla Cultura. L’assemblea ha infatti votato a favore della relazione sul tema del presidente giunta delle elezioni, Luca Ferrazzi, prendendo cosÃ¬ atto della causa di incompatibilitÃ sollevata dalla giunta. Il critico d’arte avrÃ dunque dieci giorni di tempo entro i quali dovrÃ optare per una delle due cariche, pena la decadenza, una volta trascorsi i dieci giorni, da quella di consigliere regionale.