Maltempo, bomba d’acqua in Liguria: allagamenti nel Tigullio

Roma, 20 ago. (askanews) – Il Tigullio Ã¨ sott’acqua per le forti piogge che in queste ore stanno interessando la Liguria.Allagamenti si registrano in particolare a Chiavari, Sestri Levante e Lavagna, dove sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Foto e video pubblicati dai residenti sui social network mostrano strade invase dall’acqua e sottopassi allagati.Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, in mattinata nel territorio di Chiavari sono stati superati i 100 millimetri di pioggia in un’ora. La sala operativa regionale continua a monitorare l’evolversi della situazione nel Levante ligure.