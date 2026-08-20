 Maltempo, bomba d’acqua in Liguria: allagamenti nel Tigullio – askanews.it


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Maltempo, bomba d’acqua in Liguria: allagamenti nel Tigullio

Oltre 100 mm in un’ora: disagi a Chiavari, Lavagna e Sestri Levante
Ago 20, 2026

Roma, 20 ago. (askanews) – Il Tigullio Ã¨ sott’acqua per le forti piogge che in queste ore stanno interessando la Liguria.

Allagamenti si registrano in particolare a Chiavari, Sestri Levante e Lavagna, dove sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Foto e video pubblicati dai residenti sui social network mostrano strade invase dall’acqua e sottopassi allagati.

Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, in mattinata nel territorio di Chiavari sono stati superati i 100 millimetri di pioggia in un’ora.

La sala operativa regionale continua a monitorare l’evolversi della situazione nel Levante ligure.

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