 Lega, contestati Romeo e Attilio Fontana: “Salvini non si tocca” – askanews.it


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Lega, contestati Romeo e Attilio Fontana: “Salvini non si tocca”

Replica capogruppo al Senato dal palco della Versiliana: “Poi siamo noi che vogliamo dividere…”
Ago 20, 2026

Roma, 20 ago. (askanews) – Una breve contestazione di militanti fedeli al leader della Lega Matteo Salvini ha animato dalla platea l’intervista sul palco della Versiliana al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda. I due sono i principali esponenti dell’area ‘nordista’ critica con il leader: i contestatori hanno urlato slogan come “Salvini non si tocca”. “Poi siamo noi quelli che vogliono dividere la Lega”, Ã¨ stato il commento di Romeo.

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