 Il ministero della Salute: il mese di luglio il secondo piÃ¹ caldo di sempre, +8% la mortalitÃ  tra over 85 – askanews.it


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Il ministero della Salute: il mese di luglio il secondo piÃ¹ caldo di sempre, +8% la mortalitÃ  tra over 85

  “Per le classi di etÃ  64-74, 75-84 anni la mortalitÃ  Ã¨ stata inferiore all’atteso”
Ago 20, 2026
 

Roma, 20 ago. (askanews) – Anche il mese di luglio, come giugno, Ã¨ stato il secondo piÃ¹ caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP) per il Ministero della Salute. A fronte di temperature elevate, l’impatto sanitario in Italia Ã¨ stato contenuto. In concomitanza con le ondate di calore di luglio non si osservano, infatti, variazioni rilevanti nell’andamento degli accessi in Pronto Soccorso, se non lievi incrementi a Venezia, Roma, Reggio Calabria e Palermo. A renderlo noto Ã¨ il Ministero della Salute che ha pubblicato sul proprio sito il Rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalitÃ  giornaliera e degli accessi in Pronto Soccorso per il periodo 1-31 luglio 2026.

L’analisi dei dati relativi alla sorveglianza della mortalitÃ  giornaliera sul totale degli over 65, prosegue il dicastero guidato da Orazio Schillaci, evidenzia una mortalitÃ  in linea con l’atteso. Per le classi di etÃ  64-74, 75-84 anni la mortalitÃ , Ã¨ stata, in particolare, inferiore all’atteso. Gli eccessi di mortalitÃ , ove registrati, hanno riguardato i piÃ¹ fragili, ovvero gli over 85, in particolare al Nord. Le ondate di calore di luglio hanno fatto registrare un aumento dell’8% della mortalitÃ  tra gli over 85, con un incremento piÃ¹ marcato nelle cittÃ  del Nord (+9%) rispetto a quelle del Centro-Sud (+7%)

Sul fronte delle temperature, luglio 2026 si Ã¨ confermato a livello globale, come giugno, il secondo
mese di luglio piÃ¹ caldo mai registrato. In Europa occidentale le temperature sono state mediamente superiori di 2,79 gradi rispetto al riferimento climatico 1991-2020. Nelle 27 cittÃ  monitorate dal sistema di monitoraggio del Ministero, nel periodo 1-31 luglio le temperature sono risultate superiori ai valori climatici di riferimento per tutti gli indicatori considerati. Le anomalie della temperatura apparente massima sono state comprese tra +1,7 e +4,5 gradi, mentre quelle della temperatura massima tra +1,3 e +4 gradi. In Italia la terza ondata di calore, associata a condizioni di rischio di livello 2 e 3, Ã¨ iniziata dal 12 luglio. Al Nord ha avuto una durata di 3-5 giorni, mentre al Centro-Sud Ã¨ stata piÃ¹ intensa e prolungata, con condizioni di rischio protratte per 5-16 giorni. Una quarta ondata Ã¨ iniziata dal 26 luglio, con condizioni di rischio 2 e 3 in tutto il Paese e ancora presenti nella prima settimana di agosto in gran parte delle cittÃ .

 

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