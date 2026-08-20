 Giochi Mediterraneo, Mattarella: Taranto torni ad abbracciare il futuro – askanews.it


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Giochi Mediterraneo, Mattarella: Taranto torni ad abbracciare il futuro

“Attenzione e vicinanza ad abitanti della cittÃ  che hanno fronteggiato drammatici aspetti”, da “occupazione” a “salute”
Ago 20, 2026

Roma, 20 ago. (askanews) – “Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica cittÃ  di Taranto – custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di inestimabile valore – che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualitÃ  della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale”. E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Quotidiano di Puglia, per rivolgere un saluto alla cittÃ  di Taranto e a tutte le altre localitÃ  della Puglia, che si apprestano a ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

“La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la CittÃ  riveste nella Repubblica. L’augurio Ã¨ che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad ‘abbracciare il futuro'”, ha concluso il Capo dello Stato.

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