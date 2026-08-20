Giochi del Mediterraneo, Purromuto eletto presidente

Roma, 20 ago. (askanews) – L’Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, riunita a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ha eletto per acclamazione Francesco Purromuto nuovo Presidente dell’ICMG per il prossimo quadriennio. Alla votazione erano presenti i delegati dei 26 Paesi affiliati all’organismo internazionale.Purromuto, ex Presidente della Federazione Italiana Handball dal 1997 al 2017 e giÃ Presidente della Commissione Etica e Giuridica dell’ICMG, succede a Davide Tizzano, prematuramente scomparso alla fine del 2025. In questi mesi la reggenza del Comitato era affidata al primo Vicepresidente, il tunisino Mehrez Boussayene. Purromuto ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia ed espresso la propria soddisfazione per l’elezione. “Sono onorato di essere diventato Presidente di questa grande realtÃ . Rinnovo la mia gratitudine all’ICMG, e soprattutto al CONI, al Presidente Buonfiglio e al Segretario Generale Carlo Mornati. Prometto di profondere impegno, passione e dedizione per conseguire i traguardi che ci prefiggiamo. Siamo una grande famiglia, rappresentiamo diverse culture, ma condividiamo gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Dobbiamo salvaguardare uno dei principi fondanti del movimento olimpico, l’autonomia dello sport: non Ã¨ un privilegio, Ã¨ una responsabilitÃ . Agiremo con spirito di collaborazione e rispetto, stiamo vivendo un momento in cui dobbiamo preservare la nostra identitÃ , senza rinunciare all’innovazione, con l’obiettivo di cogliere nuove opportunitÃ . Ci sono cambiamenti necessari, che non possono essere differiti ulteriormente”.Ai lavori ha preso parte il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha rivolto, in apertura, un indirizzo di saluto all’Assemblea. “Ãˆ un grande onore per l’Italia accogliere a Taranto l’Assemblea Generale dell’ICMG, alla vigilia della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. L’opportunitÃ di ospitare questa importante manifestazione, per la quarta volta nella storia in Italia, conferma il forte legame del nostro Paese con il movimento che lo rappresenta e con i valori che lo animano: amicizia, rispetto, cooperazione e solidarietÃ .Un sentito ringraziamento va al Governo italiano, ai Ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, al Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, alla Regione, al Comune, a Massimo Ferrarese, Carlo Molfetta e all’intero Comitato Organizzatore, a tutte le istituzioni coinvolte. Il loro sostegno, insieme all’impegno e agli sforzi profusi in questi anni, Ã¨ stato fondamentale per affrontare e superare le criticitÃ , rendendo possibile l’organizzazione di questo evento. Abbiamo dimostrato, come avvenuto anche per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che l’Italia sa fare squadra e raggiungere i traguardi piÃ¹ ambiziosi. In questo momento il pensiero va a Davide Tizzano, figura indimenticabile del nostro movimento. Due volte campione olimpico, dirigente, Presidente e soprattutto uomo di grande passione, Davide ha saputo interpretare lo sport con visione, capacitÃ e generositÃ . La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo esempio continua a vivere nei progetti che ha sostenuto, nei valori che ha difeso e nelle persone che ha ispirato. L’Italia rinnova il proprio impegno nell’interesse del movimento Mediterraneo, con l’obiettivo di favorire dialogo, inclusione, educazione e pace. Le decisioni dell’Assemblea dovranno contribuire a individuare i percorsi piÃ¹ opportuni per il futuro della manifestazione, interpretando le esigenze dettate dal contesto storico di riferimento e dalle sfide che lo caratterizzano. Con il motto “Embrace the Future”, Taranto 2026 guarda al futuro attraverso l’unitÃ e una visione condivisa. L’auspicio Ã¨ che questi Giochi possano lasciare una legacy positiva alle nuove generazioni”.La delegazione del CONI era completata da Alessio Palombi e Giampiero Pastore, rispettivamente responsabili della Preparazione Olimpica e dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, il Direttore Generale, Carlo Molfetta, il Presidente dei COE Spyros Capralos, che ha portato il messaggio di saluto del Comitato Olimpico Internazionale, il Presidente dell’Associazione dei Comitati Olimpici Africani, Mustapha Berraf, e il membro del CIO, Aya Medany, ex pentatleta egiziana. Nel corso della riunione, l’Assemblea ha definito anche il nuovo Comitato Esecutivo. Sono stati votati per acclamazione il primo Vicepresidente Mehrez Boussayene (Tunisia), il secondo Vicepresidente Bernard Amsalem (Francia), il Segretario Generale Iakovos Filippousis (Grecia) e il Tesoriere Panayotis Ioannides (Cipro), e sono stati eletti i seguenti sette membri: Yasser Idris (Egitto), Maja Pekovic (Montenegro), Pedro Farromba (Portogallo), Cayetano Cornet (Spagna), Abdellatif Idmahamma (Marocco), BlaÂž Perko (Slovenia), Ayda UluÃ§ (Turchia). (Foto COni,it)