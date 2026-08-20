 Ex Ilva, Meloni: convocherÃ² tavolo per sviluppo cittÃ  Taranto, avrÃ  giusto peso – askanews.it


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Ex Ilva, Meloni: convocherÃ² tavolo per sviluppo cittÃ  Taranto, avrÃ  giusto peso

Lettera premier a prefetto. Verranno invitati anche vertici nazionali organizzazioni territoriali
Ago 20, 2026

Roma, 20 ago. (askanews) – “In parallelo” al tavolo di confronto con i sindacati nazionali del settore convocato in permanenza presso la Presidenza del Consiglio e coordinato dal sottosegretario Mantovano “Ã¨ mia intenzione convocare, sempre a Palazzo Chigi, uno specifico Tavolo per la cittÃ  di Taranto, al fine di valutare le possibilitÃ  di sviluppo dell’area con investimenti imprenditoriali da affiancare all’ex Ilva”. CosÃ¬ la premier Giorgia Meloni, in una lettera inviata al prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, in seguito ad una richiesta giunta attraverso Liguori da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo.

“Senza escludere il confronto con le organizzazioni che operano sul territorio, al Tavolo per Taranto – ha proseguito la premier – saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle stesse (insieme, ovviamente, ai rappresentanti della Regione Puglia e degli enti locali), il che conferirÃ  al Tavolo di lavoro il giusto peso. Il mio, quindi, Ã¨ un invito a un dialogo allargato, da realizzare nella sede del Governo, con il coinvolgimento piÃ¹ ampio e di carattere nazionale, come la situazione impone”.

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