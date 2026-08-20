Ex Ilva, Meloni: convocherÃ² tavolo per sviluppo cittÃ  Taranto, avrÃ  giusto peso

Roma, 20 ago. (askanews) – “In parallelo” al tavolo di confronto con i sindacati nazionali del settore convocato in permanenza presso la Presidenza del Consiglio e coordinato dal sottosegretario Mantovano “Ã¨ mia intenzione convocare, sempre a Palazzo Chigi, uno specifico Tavolo per la cittÃ di Taranto, al fine di valutare le possibilitÃ di sviluppo dell’area con investimenti imprenditoriali da affiancare all’ex Ilva”. CosÃ¬ la premier Giorgia Meloni, in una lettera inviata al prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, in seguito ad una richiesta giunta attraverso Liguori da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo.“Senza escludere il confronto con le organizzazioni che operano sul territorio, al Tavolo per Taranto – ha proseguito la premier – saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle stesse (insieme, ovviamente, ai rappresentanti della Regione Puglia e degli enti locali), il che conferirÃ al Tavolo di lavoro il giusto peso. Il mio, quindi, Ã¨ un invito a un dialogo allargato, da realizzare nella sede del Governo, con il coinvolgimento piÃ¹ ampio e di carattere nazionale, come la situazione impone”.