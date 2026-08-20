Aperitivo con l’Autore 2026, Sant’Antioco apre stagione di libri e idee

Roma, 20 ago. (askanews) – Il primo sguardo va al Medio Oriente. Poi arriveranno le domande sul senso della vita, il giallo sardo, le musiche nate per il cinema, Grazia Deledda percorsa a piedi per le strade, i thriller storici, le vite che cambiano direzione, l’ironia e i gatti. Dal 20 agosto al 29 settembre torna a Sant’Antioco Aperitivo con l’Autore e per piÃ¹ di un mese i libri escono dalle pagine per entrare nella cittÃ . Nove appuntamenti, con una formula che ogni volta cambia. Si ascolta, si discute, si cammina e si suona. Un’autrice arriva dalla cronaca internazionale, un teologo prende cinque domande enormi e le mette davanti al pubblico, uno scrittore racconta mentre un musicista costruisce intorno alle parole il proprio suono. Poi il teatro, il romanzo storico, il noir, il cozy crime.La rassegna comincia giovedÃ¬ 20 agosto alle 20 in piazza De Gasperi con Cecilia Sala, che presenterÃ I figli dell’odio, edito da Mondadori, in dialogo con la giornalista Claudia Sarritzu. Sala porta a Sant’Antioco un libro nato dentro uno dei punti piÃ¹ difficili del nostro presente. Israele, Palestina, Iran. Al centro le nuove generazioni, cresciute dentro guerre, radicalizzazioni e conflitti che hanno ricevuto in ereditÃ . Il racconto passa dalle vite prima ancora che dalle mappe geopolitiche: ragazzi e ragazze ai quali la Storia Ã¨ entrata molto presto nella quotidianitÃ , tra giornalismo sul campo, responsabilitÃ del racconto e domande su ciÃ² che accade quando l’odio riesce a passare da una generazione alla successiva. Il 4 settembre alle 20 in piazza Italia sarÃ invece il momento di Vito Mancuso. La serata avrÃ la forma della lectio. Il punto di partenza sarÃ GesÃ¹ e Cristo, pubblicato da Garzanti, il lavoro nel quale Mancuso raccoglie anni di ricerca intorno al GesÃ¹ della storia e al Cristo della fede, distinguendo le due figure per poi cercare una relazione possibile tra loro. Da lÃ¬ il discorso si allargherÃ . Il senso della vita. Il bene e il male. La libertÃ . La speranza. Il rapporto tra ragione e fede. Cinque domande che appartengono alla filosofia e alla religione e, prima ancora, alla vita di ciascuno. Mancuso le porterÃ in piazza con quella ricerca che da anni lo colloca nel punto d’incontro fra teologia, filosofia, dubbio e coscienza.Sabato 5 settembre alle 20 in piazza De Gasperi tocca a Flavio Soriga e Matteo Leone con Ballate di guardie e ladri. Breve storia del giallo sardo anni Zero. Qui il racconto passa alla musica. Soriga ripercorre una stagione della letteratura sarda che tra la fine del Novecento e gli anni Duemila ha trovato nel giallo una lingua nuova per leggere l’Isola; Leone accompagna questa storia con il suo repertorio musicale. Nel percorso compaiono alcune delle voci che hanno segnato quella stagione, da Giulio Angioni e Salvatore Mannuzzu a Luciano Marrocu, Giorgio Todde e Marcello Fois. Il 13 settembre alle 21 in piazza Umberto i libri cambiano ancora forma con “Parole in colonna sonora”, spettacolo ideato, scritto e diretto da Giuditta Sireus, con le musiche eseguite dal vivo dall’Ensemble RÃ©unis. Le pagine della letteratura incontrano le colonne sonore dei film che da quelle opere sono nati: romanzo, cinema e musica finiscono cosÃ¬ dentro lo stesso racconto. Le parole restituiscono la storia, gli strumenti fanno riaffiorare le immagini.Il giorno dopo, 14 settembre alle 20 in piazza De Gasperi, Sant’Antioco entra nel tour esclusivo di Marcello Simoni. Lo scrittore bestseller dialogherÃ con Simonetta Selloni intorno a Delitto di mezzanotte, pubblicato da Newton Compton. Simoni arriva con numeri che raccontano bene la dimensione raggiunta dalla sua narrativa: oltre due milioni di copie vendute, romanzi tradotti in venti Paesi, il Premio Bancarella conquistato con Il mercante di libri maledetti. Poi comincia il romanzo. Aprile 1794, Garfagnana. Una notte di tempesta, un maestro di cappella trovato morto in un confessionale, mani e piedi legati, un simbolo sulla fronte. Indagano Vitale Federici e Bernardo della Vipera. Intorno al cadavere prendono posto un manoscritto eretico attribuito all’Ariosto, rituali oscuri e una loggia massonica. Ãˆ il territorio del thriller storico che Simoni conosce bene, dove documentazione e invenzione devono riuscire a camminare con lo stesso passo. Il 21 settembre il pubblico si alza dalle sedie. Alle 20 da piazzetta Italo Diana parte “Sui passi di Grazia”, tour itinerante per le vie di Sant’Antioco, seguito dallo spettacolo Grazia: storia di Cosima che inventÃ² il Nobel della compagnia teatrale Il Crogiuolo. Grazia Deledda diventa cosÃ¬ una presenza da seguire fisicamente: la scrittrice, Cosima, la Sardegna dalla quale partÃ¬, la lingua che costruÃ¬ e il percorso che la condusse al Nobel. Per una sera la biografia entra nelle strade e la cittÃ diventa parte della narrazione.Il 24 settembre alle 20 in piazza Italia sarÃ la volta di Elvira Serra, che presenterÃ Le voci di Via del Silenzio, edito da Solferino, in dialogo con Giuseppe Diana. Luca Ã¨ un giovane giornalista radiofonico e arriva sull’isola di San Giulio per realizzare un podcast. Vuole raccontare madre Maria Benedetta, badessa di un monastero di clausura. Prima di prendere i voti era Giulia Belgioioso, inviata speciale del Corriere della Sera, abituata a inseguire le grandi notizie del mondo. Il giornalista arriva per interrogare lei; poco alla volta saranno le scelte della donna a interrogare lui. Il dialogo entrerÃ proprio in questa zona del romanzo: le vite che potevano essere, quelle scelte davvero e il momento in cui una decisione cambia tutto. VenerdÃ¬ 25 settembre alle 20 in piazza Umberto arriva Simone Tempia con Gran galÃ con delitto, edito da Garzanti. A dialogare con lui sarÃ Ciro Auriemma. La scena Ã¨ quella di un giallo classico: anni Sessanta, una villa, una contessa, una cena frequentata da aristocratici e personaggi che hanno ottime ragioni per sorvegliarsi a vicenda. Poi qualcuno muore. Tempia prende il meccanismo del delitto in ambiente chiuso e lo porta dentro il proprio mondo narrativo, fatto di ironia, osservazione dei caratteri e gusto per il paradosso, tra il piacere dell’enigma e quello, altrettanto forte, di osservare gli esseri umani quando qualcosa rompe le buone maniere. L’ultimo appuntamento Ã¨ martedÃ¬ 29 settembre alle 20 in piazza Italia. Piergiorgio Pulixi presenterÃ Il fattore gatto, edito da Marsilio, in dialogo con Giuditta Sireus. Il libro riporta Pulixi nell’universo del libraio Marzio Montecristo e dentro quel filone cozy crime che con La libreria dei gatti neri ha conquistato un pubblico molto ampio. I gatti sono ormai parte integrante di questo mondo narrativo e il dialogo partirÃ anche dalla passione dello scrittore per questi animali, dal modo in cui sono entrati nei suoi romanzi e dal rapporto che costruiscono con i personaggi. Una vena piÃ¹ lieve che convive con il lato oscuro del noir che ha reso Pulixi una delle voci italiane piÃ¹ riconoscibili del genere. I suoi libri sono oggi tradotti in dodici Paesi. La crescita della rassegna trova quest’anno anche un nuovo riconoscimento istituzionale. ‘Il finanziamento regionale dice una cosa molto concreta: Aperitivo con l’Autore sta crescendo e questa crescita viene riconosciuta – dichiara il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci -. Per noi Ã¨ un risultato importante perchÃ© premia una scelta precisa: investire sulla cultura con continuitÃ , costruendo negli anni un festival capace di richiamare autori di primo piano e, insieme, di raccontare Sant’Antioco. Chi arriva per un incontro incontra anche le nostre piazze, percorre le vie del centro, scopre la storia, l’archeologia, il paesaggio e una comunitÃ . Ãˆ questo il valore che vediamo in un progetto culturale maturo: la capacitÃ di produrre conoscenza in due direzioni, portando il mondo a Sant’Antioco e Sant’Antioco nel mondo. Il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna ci permette di consolidare questo percorso e di guardare avanti con maggiore forza’. Un festival, dunque, che cresce anche attraverso il rapporto con i luoghi. Piazza De Gasperi, piazza Italia, piazza Umberto, piazzetta Italo Diana e le vie di Sant’Antioco diventano parte della programmazione e accompagnano il pubblico da un incontro all’altro. ‘Aperitivo con l’Autore porta la cultura dentro la vita quotidiana di Sant’Antioco – aggiunge Luca Mereu, assessore alla Cultura del Comune di Sant’Antioco -. Le piazze e le strade diventano luoghi nei quali incontrare persone, idee e storie che arrivano da mondi diversi. Dal giornalismo alla filosofia, dalla narrativa alla musica e al teatro, questa edizione parla a pubblici differenti e costruisce occasioni di conoscenza. Il contributo regionale ci consente di dare continuitÃ a questo lavoro e di farlo crescere mantenendo al centro la qualitÃ della proposta. La cultura diventa cosÃ¬ anche uno strumento attraverso il quale una comunitÃ racconta se stessa e offre a chi arriva un motivo in piÃ¹ per conoscere Sant’Antioco’. Aperitivo con l’Autore – Festival Letterario Indipendente Ã¨ un progetto del Comune di Sant’Antioco, realizzato in collaborazione con il Club di Jane Austen Sardegna, con il contributo e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Per Giuditta Sireus, direttrice artistica e manager culturale, costruire una rassegna significa lavorare sulle relazioni fra persone, contenuti e linguaggi. ‘Un programma nasce molto prima della successione dei nomi. Bisogna chiedersi perchÃ© una voce serva proprio adesso, quale pensiero puÃ² mettere in moto e che cosa puÃ² accadere tra chi parla e chi ascolta. Cecilia Sala ci porta dentro una storia che si sta ancora scrivendo. Con Mancuso affronteremo domande che appartengono all’uomo da sempre. Poi il giallo suonerÃ , Deledda si percorrerÃ a piedi, la letteratura incontrerÃ il cinema attraverso la musica. Anche la scelta degli interlocutori fa parte di questo lavoro: un dialogo riuscito puÃ² aprire nel libro una strada che da soli avevamo letto diversamente. Ãˆ questo che cerco nel mio lavoro di direttrice artistica e manager culturale: creare le condizioni perchÃ© dall’incontro nasca qualcosa che prima non c’era’.