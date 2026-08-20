Al Nord 48 ore di maltempo e calo termico, caldo intenso al Sud

Milano, 20 ago. (askanews) – L’Italia si prepara a una fase di forte maltempo al Nord, destinata a coinvolgere tra giovedÃ¬ 20 e venerdÃ¬ 21 agosto anche parte del Centro, mentre al Sud il caldo resterÃ intenso e tenderÃ nuovamente ad aumentare nel fine settimana. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, la perturbazione si sposterÃ lentamente da Nord-Ovest verso Est e potrÃ produrre precipitazioni molto abbondanti, con accumuli superiori ai 200 millimetri tra il Lago di Como e la Valtellina.L’arrivo di aria piÃ¹ fresca segue una lunga fase dominata dal caldo. Tedici fa risalire l’inizio della prima ondata della stagione al 24 maggio e sottolinea come l’atmosfera abbia accumulato molta energia, mentre le temperature dei mari italiani hanno raggiunto valori particolarmente elevati, con picchi di 29-30 gradi anche nel Mar Ligure e nell’Adriatico settentrionale. Il contrasto con le infiltrazioni di aria piÃ¹ fredda puÃ² favorire temporali intensi e grandinate. La fase perturbata dovrebbe durare circa 48 ore. Tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬ i temporali interesseranno il Nord e potranno estendersi all’alta Toscana e ad altre zone del Centro. Al Settentrione Ã¨ atteso anche un deciso calo delle temperature: le massime dovrebbero scendere intorno ai 27-28 gradi e localmente sotto i 25.PiÃ¹ articolata la situazione al Centro. A Roma il caldo dovrebbe resistere, con massime intorno ai 34 gradi, mentre a Firenze la prossima settimana sono previsti valori piÃ¹ contenuti, attorno ai 30 gradi. Il Sud resterÃ invece ai margini della perturbazione e continuerÃ a essere interessato dall’aria molto calda. Nel fine settimana le temperature potranno superare i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. In Sicilia sono previste punte vicine ai 41 gradi, con caldo intenso che, secondo le attuali proiezioni, potrebbe protrarsi fino ai primi giorni di settembre. GiovedÃ¬ 20 agosto il maltempo avanzerÃ al Nord da Ovest verso Est, mentre al Centro i temporali sono attesi soprattutto dalla sera; al Sud prevarranno sole e temperature in aumento. VenerdÃ¬ il tempo resterÃ molto instabile al Nord, soprattutto nella prima parte della giornata, con rovesci e temporali sparsi anche al Centro, mentre il Sud resterÃ soleggiato e caldo.Sabato Ã¨ previsto un miglioramento al Nord, pur con qualche pioggia isolata, e condizioni piÃ¹ stabili al Centro. Al Sud continueranno sole e caldo. Domenica dovrebbe prevalere il bel tempo, con possibili episodi di instabilitÃ ancora confinati soprattutto alle regioni settentrionali e temperature elevate sulle regioni meridionali.