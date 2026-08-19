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Temporali e caldo, da domani l’Italia sarÃ  divisa in due

Pioggia al Nord e Centro, afa al Sud
Ago 19, 2026

Roma, 19 ago. (askanews) – Arriva il maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che, dopo mesi di canicola insopportabile, una perturbazione atlantica Ã¨ pronta a portare il tanto agognato sollievo, raggiungendo prima l’Italia settentrionale e poi parte di quella centrale.

La svolta inizierÃ  a farsi sentire giovedÃ¬, con piogge intense che colpiranno Liguria e Lombardia fin dal mattino. Nel corso della giornata l’instabilitÃ  si estenderÃ  a tutto il Nord e, dalla serata, raggiungerÃ  anche la Toscana. Ci aspettiamo cumulate importanti, fino a 30-50 mm in 24 ore, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Parliamo di 50 litri d’acqua per ogni metro quadrato di terreno: una manna dal cielo per dare un leggero sollievo dalla siccitÃ  e per inibire lo scoppio di nuovi incendi.

Il clou del maltempo, tuttavia, Ã¨ atteso per venerdÃ¬ 21 agosto, a due mesi esatti dall’inizio astronomico di questa Estate 2026 da record. SarÃ  una giornata di piogge abbondanti al Nord e in Toscana: in Lombardia si sfioreranno i 100 litri per metro quadrato, in Liguria e localmente in Toscana si supereranno i 70 mm.

In pratica, cadrÃ  la pioggia di un intero mese estivo concentrata in un solo giorno. Un’altra ottima notizia per la natura assetata e per abbattere finalmente la cappa di afa.

Nel frattempo, perÃ², l’Italia si spaccherÃ  letteralmente in due. Se al Nord si tirerÃ  un sospiro di sollievo sotto l’ombrello, al Sud continuerÃ  a dominare incontrastato l’anticiclone africano.

Le temperature si manterranno sui 38Â°C, con un ulteriore e prepotente aumento previsto proprio in vista del weekend. Preparatevi a nuove, estenuanti punte di 40Â°C che colpiranno in modo diffuso dalla Puglia alla Campania, passando per Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nel fine settimana questa netta spaccatura si consoliderÃ . Al Nord e in Toscana avremo ancora l’occasione per qualche breve scroscio rinfrescante, mentre al Sud e sul resto del Centro il caldo africano non farÃ  un passo indietro.

Questa configurazione meteorologica potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese: un Sud rovente sotto una cupola di alta pressione, un Nord piÃ¹ instabile e capriccioso, e un Centro Italia a fare da “terra di mezzo” tra i due estremi.

In fin dei conti, si tratta di una buona notizia per tutti: chi Ã¨ in vacanza, specie al Centro-Sud, continuerÃ  a godere di sole e caldo da piena estate; chi invece sta tornando a lavorare al Nord troverÃ  qualche nuvola in piÃ¹ e temperature umane, perfette per mitigare la calura eccezionale di un’Estate che, molto probabilmente, verrÃ  ricordata nei libri di storia come la piÃ¹ calda di sempre.

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