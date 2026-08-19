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Maltempo, DPC: allerta arancione in Lombardia, gialla in 8 regioni

GiovedÃ¬ 20 agosto previsti temporali al Nord e in Toscana
Ago 19, 2026

Milano, 19 ago. (askanews) – Un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche Ã¨ previsto per giovedÃ¬ 20 agosto sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge diffuse, temporali localmente intensi, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attivitÃ  elettrica. Lo comunicato il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), che ha disposto l’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia.

A determinare il maltempo Ã¨ un sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l’Europa centrale. Dalle prime ore di giovedÃ¬ sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno a Liguria e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per poi raggiungere Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni potrebbero determinare criticitÃ  idrogeologiche e idrauliche nelle aree coinvolte.

Per giovedÃ¬ 20 agosto Ã¨ stata inoltre valutata l’allerta gialla sull’intero territorio di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

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