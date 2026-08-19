 Lega, Ceccardi: non si torna al secessionismo, stagione finita – askanews.it


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Lega, Ceccardi: non si torna al secessionismo, stagione finita

“Mi stupisce chi parla di Lega Nord. Fedriga e Zaia non hanno mai attaccato Salvini”
Ago 19, 2026

Roma, 19 ago. (askanews) – “Fedriga e Zaia non hanno mai attaccato Salvini. Comunque non vedo tante ragioni politiche, mi stupisce che ci siano istanze che dicono: bisogna tornare alla Lega Nord. Non Ã¨ possibile, Ã¨ una stagione che non c’Ã¨ piÃ¹, nÃ© c’Ã¨ questa vocazione nel nostro elettorato. Tornare a una stagione secessionista, secondo me, non Ã¨ piÃ¹ possibile. Ãˆ un’ipotesi utopica”. Lo ha detto Susanna Ceccardi, eurodeputata toscana della Lega, commentando le critiche al segretario federale da parte di alcuni alti dirigenti di area “nordista” come il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

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