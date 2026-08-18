Sardegna, Mario Biondi in concerto a Porto Rafael il 22 agosto

Roma, 18 ago. (askanews) – SarÃ Mario Biondi il protagonista dell’evento centrale del programma celebrativo dedicato al Centenario di Rafael Neville Rubio-ArgÃ¼elles, fondatore di Porto Rafael a Palau. Il concerto si terrÃ il 22 agosto 2026, alle ore 22.00, nella Fortezza di Monte Altura, in uno degli scenari panoramici piÃ¹ suggestivi della Gallura.Per l’occasione Mario Biondi porterÃ in scena il concerto speciale “This Is What You Are – 20th Anniversary”, dedicato al ventennale del brano che ha segnato l’inizio della sua carriera internazionale e che continua a rappresentare una delle pagine piÃ¹ significative della musica soul italiana contemporanea. L’appuntamento riunisce in un’unica serata la musica di uno degli artisti italiani piÃ¹ conosciuti nel mondo e il ricordo di Rafael Neville, ideatore di Porto Rafael e protagonista di una delle esperienze urbanistiche piÃ¹ originali del Mediterraneo del Novecento.A condurre la serata sarÃ Max De Tomassi, storica voce di Rai Radio1, da sempre impegnato nella promozione e nella divulgazione della cultura musicale italiana, internazionale e brasiliana. L’evento, promosso dal Comune di Palau, sarÃ gratuito e ad inviti per una capienza massima di 1500 spettatori (infoline +39 0789 770896 – turismo@palau.it), e rappresenterÃ uno degli appuntamenti di maggiore rilievo del calendario culturale dell’estate 2026 nel nord Sardegna.A rendere ancora piÃ¹ suggestiva la serata sarÃ la Fortezza di Monte Altura, luogo di straordinario valore storico e paesaggistico affacciato sulla costa palaese, sull’Arcipelago di La Maddalena e sulle coste meridionali della Corsica. Una cornice che richiama quella dimensione mediterranea che Rafael Neville, nobile spagnolo profondamente legato alla Sardegna, contribuÃ¬ a interpretare e valorizzare nel corso della sua vita. Il concerto si inserisce nel calendario ufficiale delle iniziative per il centenario della nascita di Neville, figura centrale nella storia contemporanea di Palau e artefice della nascita di Porto Rafael, borgo divenuto nel tempo uno dei luoghi piÃ¹ originali e riconoscibili della costa gallurese.“Attraverso la musica di Mario Biondi vogliamo rendere omaggio non soltanto alla memoria di Rafael Neville, ma anche alla sua visione del Mediterraneo come luogo di incontro fra culture, paesaggi e sensibilitÃ diverse – sottolinea l’Amministrazione comunale -. La Fortezza di Monte Altura offrirÃ una cornice unica per un evento che unisce memoria, cultura e valorizzazione del territorio”. La serata fa parte del piÃ¹ ampio programma “Palau Ã¨ Festa”, promosso dal Comune per celebrare il centenario attraverso iniziative culturali, musicali e di approfondimento dedicate alla figura di Rafael Neville, alla sua storia e all’ereditÃ culturale, paesaggistica e identitaria lasciata al territorio.