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Temporali e calo termico

Da giovedÃ¬ 20 agosto peggiora al Nord e sui settori tirrenici
Ago 17, 2026

Milano, 17 ago. (askanews) – L’anticiclone che ha sostenuto la lunga fase di caldo sull’Italia comincia a perdere forza e apre una settimana di transizione, con temporali dapprima irregolari e un peggioramento piÃ¹ organizzato atteso da giovedÃ¬ 20 agosto al Centro-Nord. Le temperature sono destinate a diminuire, inizialmente senza variazioni drastiche e poi in modo piÃ¹ sensibile soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico. La tendenza Ã¨ indicata dalle previsioni di iLMeteo.it ed Ã¨ accompagnata giÃ  nella giornata di lunedÃ¬ 17 da un quadro di instabilitÃ  per il quale la Protezione Civile ha valutato l’allerta gialla meteo-idro in 13 regioni.

Il primo cambiamento interessa dunque l’Italia giÃ  all’inizio della settimana. Correnti piÃ¹ fresche in quota incontrano l’aria calda e umida presente nei bassi strati, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile prevede dalla tarda mattinata di lunedÃ¬ precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere temporalesco, su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in successiva estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni potranno essere accompagnati localmente da forti raffiche di vento, grandine e intensa attivitÃ  elettrica.

Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, questa prima fase perturbata dovrebbe restare relativamente rapida e discontinua. Le aree inizialmente piÃ¹ esposte comprendono Alpi e Prealpi, Nord-Est, Levante ligure, alta Toscana e parte del versante adriatico. Non si tratta quindi di una fase di maltempo uniforme su tutto il territorio nazionale: i temporali possono alternarsi ad ampie zone asciutte e colpire in maniera molto diversa anche aree vicine. Le previsioni ufficiali della Protezione Civile confermano per lunedÃ¬ precipitazioni temporalesche distribuite su numerosi settori del Centro-Nord e fenomeni piÃ¹ isolati anche in alcune zone meridionali e insulari.

MartedÃ¬ 18 il nucleo dell’instabilitÃ  dovrebbe spostarsi progressivamente verso il Centro-Sud, mentre al Nord sono attese condizioni piÃ¹ stabili e maggiori schiarite. Rovesci e temporali potranno ancora interessare soprattutto le aree appenniniche e le zone interne, con un quadro piÃ¹ soleggiato altrove. La Protezione Civile indica per martedÃ¬ precipitazioni sparse su settori appenninici di Marche e Umbria, Abruzzo, Lazio centro-meridionale, Molise, aree interne della Campania, Basilicata, parte della Puglia e Calabria, oltre a fenomeni piÃ¹ isolati su altre zone.

Tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬ 19 Ã¨ prevista una breve parentesi piÃ¹ stabile. Al Nord dovrebbe prevalere il sole, salvo la possibilitÃ  di qualche temporale sui rilievi, mentre al Centro e al Sud l’instabilitÃ  pomeridiana resterÃ  piÃ¹ probabile sulle aree montuose. Per mercoledÃ¬ le elaborazioni di iLMeteo.it indicano in generale ampie schiarite e fenomeni piÃ¹ circoscritti, una pausa destinata perÃ² a durare poco. La data del 19 agosto Ã¨ quella corretta per il mercoledÃ¬ della settimana, mentre il riferimento al “mercoledÃ¬ 12” presente nella scansione giornaliera originaria Ã¨ incompatibile con il calendario e con le previsioni aggiornate.

Il passaggio piÃ¹ significativo viene prospettato da giovedÃ¬ 20. Le elaborazioni illustrate da Brescia indicano l’avvicinamento di una perturbazione atlantica destinata a entrare inizialmente dal Nord-Ovest e a coinvolgere successivamente il resto del Settentrione e i settori tirrenici. Le proiezioni disponibili delineano quindi una fase piÃ¹ organizzata rispetto ai temporali di inizio settimana, con precipitazioni diffuse e la possibilitÃ  di fenomeni localmente intensi. Anche altre previsioni diffuse nelle ultime ore descrivono per la seconda parte della settimana un nuovo affondo perturbato sul Centro-Nord.

L’attenzione riguarda in particolare la possibile intensitÃ  dei temporali. Dopo settimane di temperature elevate, l’atmosfera e le superfici marine hanno accumulato calore e umiditÃ ; l’arrivo di aria piÃ¹ fresca puÃ² aumentare l’instabilitÃ  e favorire lo sviluppo di celle temporalesche capaci di produrre grandine e forti raffiche di vento. iLMeteo.it segnala per giovedÃ¬ e i giorni successivi il rischio di temporali anche violenti e grandinate, soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Si tratta tuttavia di una previsione a piÃ¹ giorni di distanza: posizione, tempi e intensitÃ  dei fenomeni piÃ¹ forti dovranno essere precisati con gli aggiornamenti successivi.

Il cambiamento riguarderÃ  anche le temperature. Tra lunedÃ¬ e martedÃ¬ Ã¨ previsto un primo ridimensionamento del caldo, non sufficiente ovunque a determinare una svolta netta ma in grado di attenuare le punte piÃ¹ elevate. Il calo dovrebbe diventare piÃ¹ evidente nella seconda parte della settimana al Nord e sulle regioni tirreniche, in concomitanza con l’ingresso della perturbazione. Al Sud, invece, la fase piÃ¹ calda e stabile potrebbe resistere piÃ¹ a lungo.

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