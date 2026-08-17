 Lega, A. Fontana: c’Ã¨ malessere. Salvini? Nessuna soluzione esclusa – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Taiwan, presidente Lai annuncia spese di difesa record “oltre 3% Pil”

17 Agosto 2026
Cultura Videonews

Ultimi giorni per Rothko a Firenze: pittura come spazio ulteriore

17 Agosto 2026
Estero Videonews

Pioggia di droni ucraini su Mosca, Russia intensifica gli attacchi

17 Agosto 2026
Estero Videonews

Migliaia di sfollati in Indonesia per il terremoto, oltre 50 i morti

17 Agosto 2026
Estero Videonews

Ceuta, l’attesa dei migranti tra spiaggia e centro d’accoglienza

17 Agosto 2026
Estero Videonews

Calca in un tempio indÃ¹ in India: ci sono almeno sette morti

17 Agosto 2026
Cronaca Videonews

Papa: stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania

17 Agosto 2026
Estero Videonews

Francia e Gran Bretagna “bruciate” dalla quinta ondata di calore

14 Agosto 2026
Estero Videonews

Cisgiordania, continua l’assedio alle case dei palestinesi a Qusra

14 Agosto 2026
Estero Videonews

Misteriosa strage di elefanti in Kenya: muoiono in pochi giorni

14 Agosto 2026
Politica

Lega, A. Fontana: c’Ã¨ malessere. Salvini? Nessuna soluzione esclusa

“Siamo passati dal 34 al 5 per cento dei voti. Insomma, il problema c’Ã¨”
Ago 17, 2026

Roma, 17 ago. (askanews) – “Succede che i nostri militanti, non solo in Lombardia ma in tutto il Nord, ascoltano i cittadini e segnalano un malessere”. CosÃ¬ Attilio Fontana, intervistato dal Corriere della sera, descrive il clima interno alla Lega. “Nel direttivo, con il segretario Massimiliano Romeo, abbiamo dato voce a questo malessere – spiega il presidente della Regione Lombardia – e alle esigenze di amministratori e cittadini, proponendo valutazioni politiche a partire da un dato di fatto: siamo passati dal 34 al 5 per cento dei voti. Insomma, il problema c’Ã¨, e quindi Ã¨ opportuno lavorare per trovare una via d’uscita da questo declino e arrivare a una soluzione Ã¨ utile non soltanto per la Lega, ma per tutto il centrodestra”.

All’intervistatore che gli chiede se Ã¨ possibile che venga chiesto al leader del partito, Matteo Salvini, un passo indietro o un passo “di lato”, Fontana risponde: “Nessuna soluzione va esclusa a priori. La Lega non teme il rinnovamento. Chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l’impostazione del nostro partito, per valorizzare i suoi stessi asset. PerchÃ© ce n’Ã¨ un gran bisogno ora. E il rilancio della Lega Ã¨ una condizione prioritaria per l’intera coalizione di centrodestra”, conclude Fontana.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Report, La Russa: la trasmissione non va eliminata ma va cambiata

Ago 16, 2026
Politica

La Russa: a prescindere da Vannacci il centrodestra batterÃ  la sinistra

Ago 16, 2026
Politica

Report, Salvini: vicenda torbida, stop Ranucci in onda, fare chiarezza

Ago 14, 2026