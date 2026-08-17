Lega, A. Fontana: c’Ã¨ malessere. Salvini? Nessuna soluzione esclusa

Roma, 17 ago. (askanews) – “Succede che i nostri militanti, non solo in Lombardia ma in tutto il Nord, ascoltano i cittadini e segnalano un malessere”. CosÃ¬ Attilio Fontana, intervistato dal Corriere della sera, descrive il clima interno alla Lega. “Nel direttivo, con il segretario Massimiliano Romeo, abbiamo dato voce a questo malessere – spiega il presidente della Regione Lombardia – e alle esigenze di amministratori e cittadini, proponendo valutazioni politiche a partire da un dato di fatto: siamo passati dal 34 al 5 per cento dei voti. Insomma, il problema c’Ã¨, e quindi Ã¨ opportuno lavorare per trovare una via d’uscita da questo declino e arrivare a una soluzione Ã¨ utile non soltanto per la Lega, ma per tutto il centrodestra”.All’intervistatore che gli chiede se Ã¨ possibile che venga chiesto al leader del partito, Matteo Salvini, un passo indietro o un passo “di lato”, Fontana risponde: “Nessuna soluzione va esclusa a priori. La Lega non teme il rinnovamento. Chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l’impostazione del nostro partito, per valorizzare i suoi stessi asset. PerchÃ© ce n’Ã¨ un gran bisogno ora. E il rilancio della Lega Ã¨ una condizione prioritaria per l’intera coalizione di centrodestra”, conclude Fontana.