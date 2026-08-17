E’ morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice star di Heroes e Nashville

Roma, 17 ago. (askanews) – Hayden Panettiere, l’attrice nota per i suoi ruoli in serie televisive come Heroes e Nashville, Ã¨ morta all’etÃ di 36 anni. La morte di Panettiere Ã¨ stata confermata ieri sera da un suo rappresentante al Guardian, dopo essere stata riportata per la prima volta dalla rete televisiva statunitense ABC News. Non sono state rese note le cause del decesso.“Ãˆ con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni di persone che l’hanno vista sullo schermo”, ha dichiarato il padre, Skip Panettiere, in un comunicato, chiedendo rispetto per la privacy “mentre la famiglia ha bisogno di tempo per elaborare questa perdita inimmaginabile”. Nata nel 1989, Panettiere Ã¨ stata una bambina prodigio che ha iniziato a recitare a soli 11 mesi, apparendo in uno spot pubblicitario di giocattoli. Ha debuttato sul grande schermo prestando la voce a Dot in A Bug’s Life, all’etÃ di nove anni.Nel 2000 Ã¨ apparsa in Remember the Titans. Nel 2004, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista interpretando la figlia del personaggio di Bill Pullman in Tiger Cruise su Disney Channel. Panettiere ha raggiunto la fama mondiale a soli 17 anni interpretando l’invulnerabile cheerleader Claire Bennet in Heroes, una serie con il celebre e misterioso motto: “Salva la cheerleader, salva il mondo”. La serie Ã¨ stata un successo ed Ã¨ andata in onda per quattro stagioni, dal 2006 al 2010. Panettiere ha anche ricevuto due nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione della tormentata star della musica country Juliette Barnes in Nashville. Undici canzoni che la Panettiere ha registrato per Nashville sono entrate nella classifica Hot Country Songs di Billboard durante la messa in onda della serie, tra cui due con la sua co-protagonista Connie Britton. Ãˆ apparsa anche nel ruolo di Kirby Reed in Scream 4 (2011) e Scream VI (2023).