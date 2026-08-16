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Arrivano i temporali

ILMeteo.it: “Temperature in calo in linea con le medie stagionali”
Ago 16, 2026

Milano, 16 ago. (askanews) – Dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall’anticiclone africano, il quadro meteorologico sull’Italia si appresta a cambiare. GiÃ  da domenica sono previsti i primi temporali, segno inequivocabile di una svolta piÃ¹ profonda attesa poi per la prossima settimana.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it conferma che la giornata di domenica segnerÃ  una prima svolta a livello emisferico con l’arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nord. I rovesci si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del Centro-Sud. Sul resto del Paese invece avremo ancora maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento.

La vera svolta Ã¨ attesa per la prossima settimana quando Ã¨ previsto il passaggio di due perturbazioni. La prima si concretizzerÃ  subito LunedÃ¬ 17 Agosto, colpendo inizialmente il Nord Italia. L’ingresso di aria piÃ¹ fresca in quota, scontrandosi con la massiccia energia termica accumulata in queste settimane di canicola, innescherÃ  contrasti termici esasperati. Si profilano dunque temporali anche di forte intensitÃ , in particolare su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle vicine aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le precipitazioni poi raggiungeranno entro la sera anche parte del Centro-Sud. Passata questa sfuriata, l’atmosfera ci concederÃ  una pausa tra MartedÃ¬ e MercoledÃ¬. Il sole tornerÃ  a dominare la scena regalando ampie schiarite, ma in un contesto climatico decisamente piÃ¹ gradevole: le temperature subiranno un calo generale, assestandosi su valori finalmente in linea con le medie stagionali, lontani dagli estremi dell’ultimo periodo.

Ma la tregua durerÃ  poco. Gli ultimi aggiornamenti confermano per la seconda parte di settimana uno scenario ancora piÃ¹ movimentato: un secondo affondo atlantico, che si preannuncia particolarmente incisivo e ben organizzato, raggiungerÃ  l’Italia a partire da GiovedÃ¬ 20 Agosto. Questa profonda struttura depressionaria sferrerÃ  un colpo da KO all’anticiclone africano. Si prevedono nuovi forti temporali diffusi specie al Centro-Nord e, soprattutto, un calo delle temperature capace di spazzare via definitivamente il caldo opprimente che ci ha accompagnato fino a oggi.

Insomma, dalla prossima settimana assisteremo a una decisa svolta a livello emisferico, con il ritorno in delle correnti perturbate. Non aspettiamoci la fine dell’Estate, anzi, la stagione proseguirÃ  successivamente ancora senza particolari problemi (a parte i forti, ma localizzati temporali) ma con temperature questa volta piÃ¹ consone al periodo e alle nostre latitudini.

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