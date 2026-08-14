Meloni “promuove” politica economica governo. Opposizioni: ‘E’ Truman Show’

Roma, 14 ago. (askanews) – L’Italia sta “tenendo bene” con dati di crescita “superiori alle previsioni”, per Giorgia Meloni. “La premier Ã¨ fuori dalla realtÃ : siamo al Truman Show”, per l’opposizione. E’ guerra di cifre tra la presidente del Consiglio e il centrosinistra, in questa vigilia di Ferragosto.A far nascere il confronto a distanza Ã¨ una lunga intervista che la premier – che dopo qualche giorno a La Maddalena prosegue le vacanze in Puglia – rilascia a Milano Finanza. Un colloquio incentrato, in gran parte, sulla situazione economica del Paese e le prospettive per i prossimi mesi. Per Meloni “l’economia italiana sta tenendo bene…i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti”, “superiori alle previsioni e in linea con quelli dell’Eurozona”. Tra i fattori confortanti, per la premier, l’incremento del pil pro-capite, “che rispecchia l’effettiva ricchezza dei cittadini. Il pil pro-capite Ã¨ cresciuto, rispetto al 2022, di quasi 4.500 euro. Per fare un confronto pre-Covid, dal 2016 al 2019, l’aumento era stato di circa 1.850 euro”. Da quando Ã¨ in carica, dice ancora, “il dato relativo alla crescita 2023 Ã¨ stato rivisto al rialzo e portato dal +0,7% al +1% nel settembre 2025. Non so se questo Ã¨ dovuto al fatto che venga sottovalutato il governo o se viene sottovalutata la capacitÃ del Sistema Italia”. Meloni Ã¨ fiduciosa sulla possibilitÃ , con le nuove stime di settembre, di poter “uscire dalla procedura d’infrazione”, un “obiettivo alla nostra portata” e “avremmo potuto giÃ raggiungerlo, se non avessimo dovuto fare i conti col peso del Superbonus” che Ã¨ stato “un disastro che il governo Pd-M5S ha abbattuto sui conti e che ha sottratto decine di miliardi di euro a scuola, sanitÃ , servizi e infrastrutture”.Per i prossimi mesi “cercheremo di utilizzare al meglio le risorse aggiuntive ora disponibili sul fronte energia – parliamo di 14 miliardi di euro in piÃ¹ nel prossimo biennio – per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi sulle famiglie vulnerabili e sulle imprese, ma piÃ¹ in generale di tutti gli italiani”. Un altro obiettivo Ã¨ “fare certamente di piÃ¹ per alleggerire ancora il carico fiscale sul ceto medio, che sostiene l’Italia e va premiato”, tenendo comunque conto che “ogni anno, tra taglio del cuneo e tagli dell’Irpef, rimettiamo 21 miliardi nelle tasche degli italiani”. La ricostruzione di Meloni Ã¨ totalmente contestata dalle opposizioni. Un racconto che appartiene “al genere letterario del romanzo distopico” secondo Arturo Scotto (Pd), mentre per il responsabile Dem per l’economia Antonio Misiani la premier vede “un’Italia che esiste solo nella sua immaginazione, come un grande Truman Show. Peccato che gli italiani, nel frattempo, debbano fare i conti con quella vera, che nei quasi quattro anni di governo della destra Ã¨ decisamente peggiorata”. Misiani, fa anche qualche esempio, dati alla mano: “Nel 2022 il PIL italiano era aumentato del 4,8% mentre da tre anni arranca sotto l’1%, nonostante il PNRR”.Nell’intervista Meloni “racconta di un paese che non c’Ã¨” mentre la realtÃ Ã¨ che da quando governa l’Italia “Ã¨ peggiorata e gli italiani se ne stanno accorgendo a proprie spese”, attacca il capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristofaro. “Meloni sostiene che l’Italia sia ‘piÃ¹ forte di prima’. Ma piÃ¹ forte per chi? Sicuramente – accusa Mario Turco, vice presidente M5s – per le banche, che hanno registrato profitti record. Per i grandi gruppi energetici, che hanno accumulato enormi extraprofitti mentre famiglie e imprese pagavano bollette sempre piÃ¹ pesanti. E per l’industria delle armi, alla quale questo Governo continua a destinare ingenti e crescenti risorse”.