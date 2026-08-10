 LunedÃ¬ 18 cittÃ  con il bollino rosso per il caldo, martedÃ¬ 19 e mercoledÃ¬ 20 – askanews.it


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Milano, 10 ago. (askanews) – Non si arresta l’ondata di calore sull’Italia, con il picco dell’allerta previsto nei prossimi giorni. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, sono 18 oggi le cittÃ  contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo di allerta, che saliranno a 20 domani e a 21 mercoledÃ¬ 12 agosto.

Il livello massimo di allerta riguarda oggi Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Sono invece tre le cittÃ  con bollino arancione (Bolzano, Brescia e Milano) e 6 con il bollino giallo: Ancona, Cagliari, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Domani, martedÃ¬ 11 agosto, le cittÃ  in rosso saliranno a 19 con l’ingresso di Bolzano, mentre Ancona passerÃ  dal bollino giallo all’arancione. MercoledÃ¬ 12 agosto l’allerta massima si estenderÃ  anche a Brescia, portando a 20 il numero dei centri urbani con bollino rosso.

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