 Conte a pranzo con Schlein, “nessun problema personale” – askanews.it


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Conte a pranzo con Schlein, “nessun problema personale”

  Dialettica politica
Ago 4, 2026
 

Roma, 4 ago. (askanews) – Con Elly Schlein non c’Ã¨ “nessun problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato giÃ  la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco”. CosÃ¬ il leader M5s Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti a Montecitorio. “Sull’Ucraina – ha anche affermato Conte – in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni, la nostra posizione Ã¨ sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico”.

 

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