Conte a pranzo con Schlein, “nessun problema personale”

Roma, 4 ago. (askanews) – Con Elly Schlein non c’Ã¨ “nessun problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato giÃ la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco”. CosÃ¬ il leader M5s Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti a Montecitorio. “Sull’Ucraina – ha anche affermato Conte – in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni, la nostra posizione Ã¨ sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico”.