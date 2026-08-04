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Caldo estremo, giovedÃ¬ il picco: tutta l’Italia in “bollino rosso”

Il picco della quarta ondata. Oggi e domani 25 cittÃ  in allerta massima
Ago 4, 2026

Roma, 4 ago. (askanews) – SarÃ  giovedÃ¬ 6 agosto il giorno piÃ¹ caldo dell’estate (almeno per ora), con il picco della quarta ondata di calore che sta interessando la Penisola.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, aggiornato ad oggi, dopodomani infatti da Nord a Sud tutte le 27 cittÃ  prese in considerazione saranno in “bollino rosso”: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona, Bari, Messina e Reggio Calabria.

Oggi e domani sono 25 le cittÃ  in “bollino rosso”, con le sole Messina e Reggio Calabria in “arancione”.

Secondo la tabella dei livelli di rischio del Ministero della Salute, il “bollino giallo” (livello 1 di pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi Ã¨ probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute; il “bollino arancione” (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione piÃ¹ suscettibili; il “bollino rosso” (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

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