 Migranti, fonti Chigi: a Coreper Italia ha ribadito necessitÃ  approccio Ue – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Thailandia, 3 mesi senza alcol: in un tempio un voto che cambia la vita

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Brasile, Lula ufficializza la ricandidatura: “Sono in gran forma”

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Usa, dentro gli incendi con la bodycam di un vigile del fuoco

3 Agosto 2026
Cronaca Videonews

Mestre, l’estate aperta del MUVEC: aspettando Klimt e la sua Giuditta

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Parigi, sulla Senna si vola a pelo d’acqua con l’e-foil

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Iran: i negoziati su Hormuz riguardano prima di tutto noi e l’Oman

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Francia, contro il maxi-incendio in Gironda anche 70 pompieri ucraini

3 Agosto 2026
Politica Videonews

Fratoianni: “Su Ceuta la reazione del governo cinica e strumentale”

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Libano, Beirut: lavoriamo per il ritiro di Israele dal territorio

3 Agosto 2026
Estero Videonews

Ceuta, famiglie al confine in cerca dei figli

3 Agosto 2026
Politica

Migranti, fonti Chigi: a Coreper Italia ha ribadito necessitÃ  approccio Ue

Protezione frontiere e rafforzamento dimensione esterna devono essere pilastri. Progetti pilota per “return hub” in Paesi fuori Unione
Ago 3, 2026

Roma, 3 ago. (askanews) – Nella riunione odierna del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l’Unione europea, sottolineano fonti di palazzo Chigi, Ã¨ stato fatto il punto sugli eventi di Ceuta in vista della riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue del 4 agosto che sarÃ  dedicata alle implicazioni per la sicurezza interna, lo spazio Schengen e la politica migratoria UE e all’esame delle possibili misure europee di sostegno agli Stati Membri di primo ingresso in caso di nuove emergenze migratorie.

Nel corso del confronto, si spiega, l’Italia ha ribadito i principali contenuti della lettera sottoscritta lo scorso venerdÃ¬ da 22 Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, riaffermando la necessitÃ  di un approccio europeo al fenomeno del contrasto dei flussi migratori irregolari.

L’Italia – si sottolinea poi – ha evidenziato che la protezione delle frontiere esterne e il rafforzamento della dimensione esterna della politica migratoria devono costituire i pilastri dell’azione dell’Unione, anche in considerazione del fatto che dall’integritÃ  delle frontiere esterne dipende il corretto funzionamento dello spazio Schengen.

Ãˆ stata inoltre richiamata – rimarcano le stesse fonti di palazzo Chigi – la necessitÃ  di rafforzare gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, eliminando i fattori di attrazione e potenziando la capacitÃ  di deterrenza dell’Unione.

In tale quadro, l’Italia ha sottolineato l’urgenza di intensificare la cooperazione con i Paesi terzi e rendere piÃ¹ efficaci i rimpatri, anche procedendo rapidamente all’avvio di progetti pilota per l’istituzione di return hubs nei Paesi terzi.

Ãˆ stata infine ribadita l’importanza di dare tempestiva attuazione alla Dichiarazione di Chisinau, al fine di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide poste dalla moderna migrazione irregolare.

Notizie Correlate

Politica

Centrosinistra, Schlein replica a Conte: “CosÃ¬ non funziona”. Nel Pd temono stop a primarie

Ago 3, 2026
Politica

Delmastro, Giunta Autorizzazioni in sede plenaria deciderÃ  su accesso a chat

Ago 3, 2026
Politica

Covid, bagarre in aula Camera su sconvocazione audizione Conte: seduta sospesa

Ago 3, 2026