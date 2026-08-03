Migranti, fonti Chigi: a Coreper Italia ha ribadito necessitÃ  approccio Ue

Roma, 3 ago. (askanews) – Nella riunione odierna del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l’Unione europea, sottolineano fonti di palazzo Chigi, Ã¨ stato fatto il punto sugli eventi di Ceuta in vista della riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue del 4 agosto che sarÃ dedicata alle implicazioni per la sicurezza interna, lo spazio Schengen e la politica migratoria UE e all’esame delle possibili misure europee di sostegno agli Stati Membri di primo ingresso in caso di nuove emergenze migratorie.Nel corso del confronto, si spiega, l’Italia ha ribadito i principali contenuti della lettera sottoscritta lo scorso venerdÃ¬ da 22 Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, riaffermando la necessitÃ di un approccio europeo al fenomeno del contrasto dei flussi migratori irregolari. L’Italia – si sottolinea poi – ha evidenziato che la protezione delle frontiere esterne e il rafforzamento della dimensione esterna della politica migratoria devono costituire i pilastri dell’azione dell’Unione, anche in considerazione del fatto che dall’integritÃ delle frontiere esterne dipende il corretto funzionamento dello spazio Schengen.Ãˆ stata inoltre richiamata – rimarcano le stesse fonti di palazzo Chigi – la necessitÃ di rafforzare gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, eliminando i fattori di attrazione e potenziando la capacitÃ di deterrenza dell’Unione. In tale quadro, l’Italia ha sottolineato l’urgenza di intensificare la cooperazione con i Paesi terzi e rendere piÃ¹ efficaci i rimpatri, anche procedendo rapidamente all’avvio di progetti pilota per l’istituzione di return hubs nei Paesi terzi.Ãˆ stata infine ribadita l’importanza di dare tempestiva attuazione alla Dichiarazione di Chisinau, al fine di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide poste dalla moderna migrazione irregolare.