Come sta evolvendo la situazione del caldo che attanaglia l’Italia

Roma, 3 ago. (askanews) – La nuova settimana apre i battenti all’insegna di una marcata continuitÃ meteorologica sul nostro Paese. L’Italia continuerÃ infatti a rimanere avvolta e prigioniera dell’aria rovente di matrice subtropicale, legata a un vasto promontorio africano ben strutturato su gran parte del bacino del Mediterraneo.Questa imponente struttura anticiclonica garantirÃ condizioni di diffusa e prolungata stabilitÃ atmosferica, tenendo lontane le grandi perturbazioni atlantiche ma alimentando al contempo un quadro climatico pesante e decisamente opprimente. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra il quadro termico atteso per i prossimi giorni, evidenziando come i valori massimi si attesteranno ancora una volta su livelli ampiamente superiori rispetto alle medie climatologiche del periodo. Le aree interne del Centro e l’intera Pianura Padana vedranno le colonnine di mercurio spingersi con facilitÃ verso soglie di 38-39Â°C. Inoltre, nei settori geografici piÃ¹ predisposti all’accumulo di calore non si escludono veri e propri picchi di 40Â°C: i riflettori sono puntati in particolare sulla pianura emiliano-romagnola, sul basso Veneto, sulla Lombardia sud-orientale, Umbria e sulle zone interne di Toscana e Lazio.Ad aggravare la percezione del caldo interverrÃ in maniera determinante l’accumulo di umiditÃ nei bassi strati. Con il passare dei giorni e la stasi dell’aria, l’evaporazione dei mari, che presentano temperature superficiali sempre molto elevate, e dei terreni farÃ salire notevolmente i tassi di afa. Questo fenomeno si tradurrÃ in un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere e nelle pianure, rendendo l’atmosfera particolarmente pesante con notti tropicali. In questo contesto di generale staticitÃ , le uniche eccezioni saranno rappresentate dai classici temporali di calore tipici della stagione estiva. Nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, l’intenso riscaldamento del suolo innescherÃ lo sviluppo di cumuli imponenti lungo le aree alpine, prealpine e a tratti sulla dorsale appenninica. Si tratterÃ tuttavia di rovesci o brevi temporali localizzati, capaci di regalare solo temporanee e circoscritte rinfrescate a quota di montagna, senza apportare alcun refrigerio reale o duraturo alle adiacenti zone pianeggianti.Per quanto riguarda l’evoluzione a lungo termine, i modelli matematici iniziano a mostrare i primi timidi segnali di dinamicitÃ . In particolare, le elaborazioni del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Raggio (ECMWF) intravedono una possibile flessione della cupola di calore intorno all’8-9 di agosto. In questo frangente, un primo cedimento dell’anticiclone al Nord potrebbe spalancare la strada all’arrivo di temporali piÃ¹ organizzati e ad un iniziale ridimensionamento delle temperature massime sui settori settentrionali.