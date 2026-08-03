 Come sta evolvendo la situazione del caldo che attanaglia l’Italia – askanews.it


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Come sta evolvendo la situazione del caldo che attanaglia l’Italia

  Anticiclone a matrice africana per almeno una settimana
Ago 3, 2026
 

Roma, 3 ago. (askanews) – La nuova settimana apre i battenti all’insegna di una marcata continuitÃ  meteorologica sul nostro Paese. L’Italia continuerÃ  infatti a rimanere avvolta e prigioniera dell’aria rovente di matrice subtropicale, legata a un vasto promontorio africano ben strutturato su gran parte del bacino del Mediterraneo.

Questa imponente struttura anticiclonica garantirÃ  condizioni di diffusa e prolungata stabilitÃ  atmosferica, tenendo lontane le grandi perturbazioni atlantiche ma alimentando al contempo un quadro climatico pesante e decisamente opprimente.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra il quadro termico atteso per i prossimi giorni, evidenziando come i valori massimi si attesteranno ancora una volta su livelli ampiamente superiori rispetto alle medie climatologiche del periodo. Le aree interne del Centro e l’intera Pianura Padana vedranno le colonnine di mercurio spingersi con facilitÃ  verso soglie di 38-39Â°C. Inoltre, nei settori geografici piÃ¹ predisposti all’accumulo di calore non si escludono veri e propri picchi di 40Â°C: i riflettori sono puntati in particolare sulla pianura emiliano-romagnola, sul basso Veneto, sulla Lombardia sud-orientale, Umbria e sulle zone interne di Toscana e Lazio.

Ad aggravare la percezione del caldo interverrÃ  in maniera determinante l’accumulo di umiditÃ  nei bassi strati. Con il passare dei giorni e la stasi dell’aria, l’evaporazione dei mari, che presentano temperature superficiali sempre molto elevate, e dei terreni farÃ  salire notevolmente i tassi di afa. Questo fenomeno si tradurrÃ  in un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere e nelle pianure, rendendo l’atmosfera particolarmente pesante con notti tropicali.

In questo contesto di generale staticitÃ , le uniche eccezioni saranno rappresentate dai classici temporali di calore tipici della stagione estiva. Nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, l’intenso riscaldamento del suolo innescherÃ  lo sviluppo di cumuli imponenti lungo le aree alpine, prealpine e a tratti sulla dorsale appenninica. Si tratterÃ  tuttavia di rovesci o brevi temporali localizzati, capaci di regalare solo temporanee e circoscritte rinfrescate a quota di montagna, senza apportare alcun refrigerio reale o duraturo alle adiacenti zone pianeggianti.

Per quanto riguarda l’evoluzione a lungo termine, i modelli matematici iniziano a mostrare i primi timidi segnali di dinamicitÃ . In particolare, le elaborazioni del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Raggio (ECMWF) intravedono una possibile flessione della cupola di calore intorno all’8-9 di agosto. In questo frangente, un primo cedimento dell’anticiclone al Nord potrebbe spalancare la strada all’arrivo di temporali piÃ¹ organizzati e ad un iniziale ridimensionamento delle temperature massime sui settori settentrionali.

 

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