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Clima, appello Bonelli Po in secca: “Meloni intervenga subito, climafreghismo uccide il futuro”

Conferenza stampa a Torricella: “Governo e Ue assumano clima emergenza come numero uno, altro che summit su Ceuta”
Ago 3, 2026

Roma, 3 ago. (askanews) – “Il Po Ã¨ in secca: Meloni venga qui. Il climafreghismo uccide futuro generazioni che verranno”. Lo ha affermato il leader Avs Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, durante una conferenza stampa promossa da Avs a Nautica Torricella, in provincia di Parma, sulla crisi climatica e l’emergenza idrica.

“Ci troviamo di fronte – ha sottolineato Bonelli incontrando la stampa sul Po- a una crisi climatica drammatica: il fiume Po Ã¨ quasi a secco. Io chiedo alla presidente del Consiglio Meloni, come ha fatto quando c’Ã¨ stata l’alluvione in Emilia-Romagna, di venire qui, perchÃ© il climafreghismo uccide il futuro delle generazioni che verranno.Abbiamo bisogno di interventi. Quando i fiumi si prosciugano, si producono danni all’agricoltura e aumentano i costi della frutta, della verdura e del pane. A pagarne le conseguenze sono le famiglie. Oggi sono qui per ricordare alla politica nazionale e a chi governa questo Paese che la crisi climatica Ã¨ in atto”.

“Domani – ha concluso il leader Avs- ci sarÃ  un incontro tra gli Stati membri per parlare di quanto accaduto a Ceuta, un complotto internazionale ai danni della Spagna. Io, invece, mi aspetterei che i Paesi membri si riunissero per discutere della crisi climatica, perchÃ©, tra ondate di calore, eventi meteorologici estremi, siccitÃ  e desertificazione, siamo arrivati a un punto di non ritorno”.

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