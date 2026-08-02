Musica, il Locus Festival entra nel vivo dal 5 agosto

Roma, 2 ago. (askanews) – Con oltre 25.000 presenze tra giugno e luglio e un importante aumento del pubblico internazionale, e con altrettanti biglietti giÃ venduti per le prossime date, il Locus Festival 2026 Ã¨ pronto a illuminare agosto con un fitto calendario di concerti, incontri, cinema e percorsi sonori a Locorotondo, il borgo incastonato nella Valle d’Itria da sempre suo cuore pulsante, ma non solo.Si comincia mercoledÃ¬ 5 agosto con la prima volta di Enzo Avitabile al Locus. Per l’occasione il festival lo omaggia con Speciale Locus Avitabile: concerto e film con il Maestro, una serata interamente gratuita in Piazza Aldo Moro a Locorotondo dedicata alla sua straordinaria esperienza, poetica e musica. Il potente live di Avitabile con la sua band Ã¨ preceduto infatti, in Piazza Aldo Moro, dalla proiezione del film ‘MUSIC LIFE’ diretto dal regista Premio Oscar Jonathan Demme: un documentario su Enzo, la sua musica e Napoli. GiovedÃ¬ 6 agosto ci si sposta per una notte da Locorotondo alla vicina Castellana (BA) per immergersi nella magica atmosfera delle Grotte di Castellana, che accolgono Alberto Ferrari “in solo”. Voce, chitarra e compositore dei Verdena e degli I Hate My Village, musicista tra i piÃ¹ influenti e originali della scena rock italiana contemporanea, Ã¨ diventato una figura di culto per diverse generazioni. Sul palco porta un live essenziale e diretto, tra brani del repertorio dei Verdena e riletture di canzoni che hanno segnato la sua poetica.Da venerdÃ¬ 7 agosto a sabato 15 agosto per nove giorni consecutivi il Locus torna poi ad animare Locorotondo, muovendosi tra la Masseria Ferragnano, che ospita tutti i concerti della sera, e Piazza Aldo Moro, che diventa la casa di Word Sound & Movies: una serie di incontri e proiezioni intorno alla musica nel tardo pomeriggio a ingresso gratuito. In tutte queste giornate, inoltre, nell’affascinante Giardino Storico della Masseria Ferragnano fa tappa il percorso legato a Una Lunghissima Ombra, l’ultimo acclamato album di Andrea Laszlo De Simone, con un’installazione site-specific realizzata in esclusiva per il Locus Festival.Il Giardino viene completamente riprogettato dal punto di vista sonoro dallo Studio Pase, giÃ partner delle esperienze immersive dedicate al disco del cantautore torinese, attraverso tre livelli di ascolto che accompagnano il pubblico lungo la visita. L’esperienza prende cosÃ¬ forma in un giardino aumentato, dove i suoni reali del luogo si intrecciano con gli ambienti metafisici del disco (dal 7 a 15 agosto; due ingressi al giorno, 10:00-12:30 e 19:00-01:30; biglietto a 5 euro o gratuito con il Locus Locorotondo Pass). VenerdÃ¬ 7 agosto il programma dei live in Masseria riparte con tre artisti in dialogo: l’estro del talento siciliano Marco Castello, cantautore che unisce jazz-funk mediterraneo e ironia pungente. GiÃ acclamato nelle scorse edizioni, torna al Locus da headliner sull’onda del terzo album ‘Quaglia Sovversiva’ e di un successo genuino che conquista sempre piÃ¹ pubblico. Prima e dopo di lui, Jalen Ngonda, una delle piÃ¹ forti personalitÃ della soul music internazionale degli ultimi anni, con una voce che incanta e conquista sin dal primo ascolto dell’album d’esordio ‘Come around and Save me’, prodotto dalla storica Daptone Records di Brooklyn; e il duo Mind Enterprises. Freschi di partecipazione al Coachella con la loro perfetta ricetta dell’italo-disco piÃ¹ catchy e retro-futurista, Andrea Tirone e Roberto Conigliaro scaldano l’atmosfera con groove contagiosi, synth energici e ritmi dal sapore tropicale. Una serata tra cantautorato intimo, soul globale e ritmi danzanti, per un melting pot che incarna perfettamente la ricerca di eterogeneitÃ del Locus Festival.Sabato 8 agosto tocca a i cani, il progetto di NiccolÃ² Contessa che ha ridefinito il lessico dell’indie-pop italiano con dischi diventati generazionali come ‘Il sorprendente album d’esordio de I Cani’, ‘Glamour’ e ‘Aurora’ per arrivare all’ultimo attesissimo album ‘post mortem’. I suoi brani raccontano precarietÃ esistenziali, amori sbilenchi, ansie metropolitane con uno sguardo lucido e sentimentale, capace di trasformare il ritratto della vita di tutti i giorni in rito collettivo. In apertura, da un lato l’hyperpop etereo e avvolgente di Faccianuvola, con le sue melodie sintetiche e un autotune cristallino a dipingere la disperata nostalgia di una gioventÃ¹ sospesa tra filastrocche digitali e pulsazioni progressive; dall’altro i Satantango con il loro omonimo disco d’esordio, un ritratto lucido e inquieto della provincia cremonese, tra nebbia, prefabbricati e malinconia romantica, dove atmosfere oniriche e muri di shoegaze si alternano a testi venati di amara ironia. Due nomi che confermano la vocazione del Locus Festival a intercettare i talenti che emergono dal panorama musicale italiano. Domenica 9 agosto torna Mannarino. Figura unica del cantautorato italiano, ha costruito un universo personalissimo che mescola folk e ritmi mediterranei, testi visionari e un’energia scenica ipnotica, tra canzoni che parlano di amore, migrazione, spiritualitÃ con accenti profetici e ironici, e una chitarra che Ã¨ arma di resistenza e portatrice di dolcezza. Tra i protagonisti della nuova scena jazz britannica, nella stessa serata arrivano gli Ezra Collective: il collettivo capitanato dal batterista Femi Koleoso (che milita anche nei Gorillaz) porta in Puglia un sound che fonde Coltrane, Fela Kuti e club culture UK e che ha conquistato pubblico e critica, da ‘Where I’m Meant To Be’ (nomination Mercury Prize) al piÃ¹ recente ‘Dance’, ‘No One’s Watching’. Apre la serata il bassista e producer originario di Martina Franca e di stanza a Roma Dario Jacque con l’ultimo album “SANG” che guarda al jazz piÃ¹ ibridato con suoni del Sud Italia. E si chiude tra funk, disco e ritmi mediterranei con il dj set di Napoli Segreta, collettivo culturale e musicale che scova il lato piÃ¹ sotterraneo e festoso della cittÃ partenopea, raccontando le mille Napoli invisibili. LunedÃ¬ 10 agosto Fulminacci e Daniele Silvestri condividono il palco in un’esclusiva assoluta per l’Italia, giÃ andata sold out, con il Locus Festival a costruire un ponte generazionale nel cantautorato italiano e in particolare nella seminale “scuola romana”. Daniele Silvestri, nell’unica data estiva con la band al completo, porta dal vivo i suoi trent’anni di profonda poesia ritmica e impegno civile, riconoscimenti Tenco e Amnesty International, canzoni che diventano teatro dal vivo della quotidianitÃ italiana. Al suo fianco Fulminacci, vincitore del Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2026 con ‘Stupida sfortuna”, arriva sul palco col suo sguardo disincantato sul quotidiano e con la sua fresca ironia, presentando l’ultimo album “Calcinacci”. MartedÃ¬ 11 agosto protagoniste sono le vie dell’elettronica rappresentate da tre artisti con tre declinazioni del genere. Dal Belgio 2manydjs ossia i fratelli David e Stephen Dewaele: tra chitarre garage ed electro ipnotica, due architetti del crossover rock-elettronica su cui hanno lasciato un segno indelebile. Dai loro mash-up cult come 2manydjs ai lavori con la loro band Soulwax, hanno dominato i club di tutto il mondo. Con SÃ©bastien Tellier si accende un “french touch” sofisticato e visionario, da moderno dandy che presenta il nuovo album ‘Kiss The Beast’, uscito a inizio 2026: tra pop, folk ed elettronica il suo Ã¨ uno show elegante, sensuale e teatrale. Il duo francese Il Est Vilaine invece arriva al Locus forte della viralitÃ raggiunta su Tik Tok e Instagram dal brano “Surf Rider” grazie alla sua atmosfera sognante e ritmata. Un sound che ha colpito persino il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino che l’ha scelta come motivo ricorrente per la colonna sonora de “La Grazia”. La serata inizia con la cantante e compositrice salentina Gaia Rollo e il suo album ‘Something is changing at home’, considerato uno dei migliori esordi italiani dell’ultimo periodo. MercoledÃ¬ 12 agosto il Locus Festival porta in trionfo la musica piÃ¹ viscerale tra passato e futuro che ha raggiunto i palchi di tutto il mondo: a trent’anni dalla pubblicazione de “Il Ballo di San Vito”, Vinicio Capossela presenta un concerto speciale che ne ripercorre l’esecuzione integrale. Un album seminale in cui l’artista irpino si mise in gioco attraverso una moltitudine di generi musicali e un’espressivitÃ teatrale e sperimentale, in una sorta di ponte discografico tra due diversi momenti artistici di una delle piÃ¹ figure piÃ¹ eccentriche, magnetiche e culturalmente rilevanti della nostra canzone. Dopo di lui La NiÃ±a, giÃ protagonista di una delle esibizioni piÃ¹ acclamate della scorsa edizione, riporta al Locus la sua Napoli stregonesca e visionaria. Un rito ancestrale-elettronico, un sound che riscrive l’identitÃ femminile meridionale con coraggio e modernitÃ . Ad aprire una serata dall’alta carica evocativa, la “Mater Nullius” di Davide Ambrogio, artista calabrese che, ispirandosi alla tradizione orale dell’Aspromonte e al suo patrimonio culturale, esplora la disconnessione dell’uomo contemporaneo dalla natura e il bisogno di una rinascita umana e spirituale. GiovedÃ¬ 13 agosto, quattordici anni dopo il suo esordio al Locus, Thundercat torna al festival da protagonista della scena musicale internazionale. Bassista, cantante e polistrumentista, vincitore di un Grammy con “It Is What It Is”, presenta il nuovo album ‘Distracted’, in cui jazz, funk e pop si fondono con il suo inconfondibile stile. Un ritorno che racconta anche la capacitÃ del Locus di riconoscere e sostenere i talenti prima della loro consacrazione internazionale. In apertura un artista italiano in rampa di lancio come Nico Arezzo: cresciuto artisticamente tra Sicilia e Bologna, il suo cantautorato contemporaneo in bilico tra groove soul e funky sta conquistando pubblico e addetti ai lavori, come dimostrano l’accoglienza entusiasta del suo ultimo album “Non c’Ã¨ fretta”; e Arya, giovane artista italo-venezuelano dall’anima neo-soul che ha giÃ all’attivo collaborazioni con artisti come Mahmood, Dardust e Calibro 35 e che a febbraio ha pubblicato l’album d’esordio, “Presto”. A chiudere la serata ci pensa Dj Koco aka Shimokita, icona assoluta del 7″ turntablism e leggenda della scena elettronica giapponese. VenerdÃ¬ 14 agosto la scena Ã¨ per Subsonica e The Orb, due pilastri europei dell’elettronica che intrecciano percorsi diversi in un abbraccio perfetto. I Subsonica – leggende torinesi dell’electro-rock che quest’anno festeggiano trent’anni di carriera – portano sul palco il nuovo album ‘Terre Rare’ in un live che Ã¨ insieme festa collettiva e catarsi emotiva, capace di esplorare sonoritÃ contemporanee e temi urgenti. Gli inglesi The Orb, con il guru Alex Paterson affiancato da Michael Rendall, presentano invece l’ultimo lavoro ‘Buddhist Hipsters”: fra paesaggi ambient-house sconfinati, beat ipnotici, suggestioni cosmiche, questi autentici pionieri dell’elettronica continuano a spingere i confini del proprio sound verso l’infinito. La giovane e brillante cantautrice italo-palestinese TÃ¤ra dÃ il via alla serata con il suo “Arab’nB”, un mix sonoro inedito che fonde r’n’b contemporaneo e influenze orientali. Sabato 15 agosto, all’alba, l’imperdibile live di Cosmo nell’unica tappa pugliese del suo “MatinÃ©e Tour”. L’artista di Ivrea Ã¨ pronto ad accogliere il pubblico in un risveglio sonoro rivoluzionario che reinventa il Ferragosto come viaggio graduale dal dormiveglia alla luce piena del giorno. Il 5, 6, 9, 13 e 14 agosto il Locus Ã¨ anche Word Sound & Movies: dalle 19.00 in Piazza Aldo Moro a Locorotondo ci saranno incontri e film intorno alla musica del festival. Una speciale occasione di approfondimento culturale, con il linguaggio cinematografico e con le parole di esperti e di artisti presenti al Locus, il tutto a fruizione libera e gratuita. Il primo giorno, il 5 agosto, per lo Speciale Locus Avitabile, vede la proiezione del documentario su Enzo Avitabile ‘Music Life’ a cui segue il concerto del Maestro; per il secondo appuntamento, dal titolo Black Beauty, in omaggio a Miles Davis, il 6 agosto, Ã¨ in programma la presentazione del libro ‘Black beauty’ con l’autore Nicola Gaeta e Luca De Gennaro di Radio Capital (radio ufficiale del festival 2026); a seguire il film ‘Ascensore per il patibolo’, diventato un classico nella storia del cinema anche grazie alla straordinaria colonna sonora di Miles Davis. Il 9 agosto, giorno prima del suo concerto alla Masseria Ferragnano, Daniele Silvestri Ã¨ protagonista del talk con la giornalista Antonella Gaeta che introduce la proiezione di ‘Un passo alla volta’, documentario su Fabi, Silvestri e GazzÃ¨; il film successivo, “Viva Tondelli” – sulla controcultura anni ’70-’80 a settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli -, Ã¨ in programma il 13 agosto, preceduto dall’incontro con la pluripremiata attrice pugliese Licia Lanera e un altro ospite che sarÃ presto annunciato. Il giorno prima del suo concerto all’alba di Ferragosto, Cosmo, in dialogo con Licia Lanera e Pietro Fuccio (DNA Concerti), incontra il pubblico del Locus: appuntamento il 14 agosto con talk e proiezione de ‘La Prima Festa’ il film documentario che racconta la complessa realizzazione di un concerto nato alla vigilia della pandemia da Covid-19. Il gran finale del Locus Festival Ã¨ in programma il 2 settembre con l’attesissima reunion dei C.S.I. che portano al Parco Archeologico di Egnazia la portata storica del tour ‘In Viaggio’. (Segue)