Premio Fabrizio De AndrÃ©, il 18 e 19 settembre 2026 a Roma la finale

Roma, 31 lug. (askanews) – Il 18 e il 19 settembre si terrÃ , eccezionalmente, nel parco di Villa Bonelli a Roma (Via Camillo Montalcini, 1) la finale della 25esima edizione del Premio Fabrizio De AndrÃ© Parlare Musica, riconoscimento patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De AndrÃ© ETS e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, che da anni promuove la creativitÃ e l’originalitÃ delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.In attesa di restituire a cittadine e cittadini la storica sede di Piazza Fabrizio De AndrÃ© alla Magliana – dove la fase finale del Premio Ã¨ tornata negli ultimi due anni e oggi oggetto di lavori di riqualificazione – la manifestazione si sposta per quest’anno nella vicina Villa Bonelli. Alla finale, a ingresso libero e gratuito, promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento AttivitÃ Culturali, in collaborazione con il Municipio Roma XI e il supporto organizzativo di ZÃ¨tema Progetto Cultura, saranno presenti i vincitori della Targa Faber e della Targa Quelli che cantano Fabrizio (il premio per le reinterpretazioni delle opere di De AndrÃ©), oltre ai vincitori della sezione poesia e della sezione pittura e i finalisti della sezione musica.Nelle edizioni precedenti sono stati premiati per la Targa Faber e la Targa Quelli che cantano Fabrizio: Ariete, BandabardÃ², Bobo Rondelli, Bresh, Brunori Sas, Clementino, Cristina DonÃ , Daniele Silvestri, Diodato, Enrico Ruggeri, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Ex-Otago, Fiorella Mannoia, Luca Marinelli, Madame, Mannarino, Mauro Ermanno Giovanardi, Mauro Pagani, Morgan, Motta, Musica Nuda, Negrita, Neri MarcorÃ¨, NiccolÃ² Fabi, Paola Turci, Peppe Barra, Perturbazione, Piero PelÃ¹, Roberto Vecchioni, Ron, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, The Andre, Vinicio Capossela. I finalisti della sezione poesia saranno selezionati da Vincenzo Costantino Cinaski; tra loro verrÃ decretato il vincitore che sarÃ presente alle serate finali del Premio a Roma.I finalisti della sezione pittura saranno selezionati da Roberto Sironi; tra loro verrÃ decretato il vincitore, che sarÃ presente alle serate finali del Premio a Roma. I semifinalisti della sezione musica si esibiranno il 26, 27 e 28 agosto all’ex Convento delle Clarisse di Caramanico Terme (Pescara) e, tra loro, verranno selezionati i finalisti che saliranno sul palco del giardino di Villa Bonelli a Roma il 18 e 19 settembre.Dieci dei semifinalisti saranno selezionati attraverso il tour nazionale di scouting “E ti piace lasciarti ascoltare”, ideato da Teresa Mariano e progettato insieme a Luisa Melis, giunto alla sua terza edizione e organizzato da Borghi Artistici. I restanti venti semifinalisti saranno invece individuati da Luisa Melis attraverso il contest nazionale. Il progetto-format “E ti piace lasciarti ascoltare” Ã¨ dedicato alla ricerca e alla valorizzazione di nuovi talenti e coinvolge promotori e produttori culturali partner del Premio, attivi in Centri Culturali di Produzione e Formazione, Teatri, Live Club, Festival e Rassegne Musicali. Attraverso una rete di appuntamenti e concerti organizzati in diverse regioni italiane, il progetto offre l’opportunitÃ di incontrare, ascoltare e far emergere gli artisti del territorio. Dal 27 giugno al 21 agosto, il tour attraversa Emilia-Romagna (27 giugno), Toscana (11 luglio), Piemonte (18 luglio), Liguria (24 luglio), Abruzzo (31 luglio), Molise (2 agosto), Puglia (4 agosto), Lazio (6 agosto), Sardegna (9 agosto), Calabria (21 agosto), coinvolgendo cantautori e artisti emergenti provenienti da tutta Italia. Al termine di ogni tappa live sarÃ selezionato un artista che accederÃ direttamente alle semifinali, in programma a Caramanico Terme (Pescara) e organizzate dall’Associazione Centro Adriatico Produzione Musica ETS. Ogni anno il Premio De AndrÃ© registra oltre mille iscritti al contest online, confermando il forte interesse verso spazi di ascolto, confronto e valorizzazione dedicati alle nuove generazioni di artisti. Un dato che testimonia come l’ereditÃ artistica e culturale di Fabrizio De AndrÃ© continui a rappresentare un riferimento imprescindibile per chi sceglie la canzone d’autore come forma di espressione. La 25esima edizione del “Premio Fabrizio De AndrÃ© – Parlare Musica” Ã¨ patrocinata dalla Fondazione Fabrizio De AndrÃ© ETS, promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento AttivitÃ Culturali, in collaborazione con il Municipio Roma XI, la produzione esecutiva di iCompany, la direzione artistica di Luisa Melis, il supporto organizzativo di ZÃ¨tema Progetto Cultura. Il Premio Fabrizio De AndrÃ©, istituito nel 2002, nasce con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti che si distinguono per l’originalitÃ delle loro creazioni artistiche. Mira a incentivare la creativitÃ di autori, compositori, interpreti ed esecutori emergenti della musica italiana. L’intento Ã¨ quello di promuovere una creativitÃ libera, svincolata da mode, generi e logiche commerciali, per incoraggiare l’innovazione e la freschezza delle nuove opere artistiche. Riconosciuto come uno degli eventi di riferimento per gli artisti che esplorano nuove vie nella musica d’autore, il Premio si avvale di una giuria composta da musicisti, scrittori, giornalisti, critici musicali e professionisti del settore, presieduta da Dori Ghezzi.