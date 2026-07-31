Calcio, Franco Baresi: il cordoglio del calcio italiano

Roma, 31 lug. (askanews) – Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Franco Baresi e al Milan per la scomparsa dello storico capitano rossonero. Dai messaggi dei principali club di Serie A agli omaggi degli ex compagni e degli avversari di sempre, il ricordo Ã¨ unanime: quello di un campione che ha saputo conquistare il rispetto di tutto il mondo del calcio, oltre ogni rivalitÃ .Tra i primi a ricordarlo c’Ã¨ Clarence Seedorf. ‘Sono senza parole. Troppo presto ci ha lasciati Franco Baresi, leggenda del calcio, grande uomo e capitano indimenticabile. Non serve raccontare il tuo impatto: la tua storia parla da sola. Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtÃ , eleganza e classe’, ha scritto l’ex centrocampista olandese, esprimendo vicinanza alla famiglia e a tutto il popolo rossonero. Particolarmente significativo il messaggio dell’Inter, storica rivale cittadina. ‘Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del derby di Milano e una delle figure che piÃ¹ hanno definito la storia della rivalitÃ . Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto’. Il presidente Giuseppe Marotta e tutto il club nerazzurro hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia, al fratello Beppe e al Milan. Anche il vicepresidente Javier Zanetti ha affidato ai social il suo saluto: ‘Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre. Buon viaggio, Franco’.In Australia, dove il Milan Ã¨ impegnato nella tournÃ©e estiva, la squadra e lo staff hanno appreso la notizia al termine dell’allenamento. Sul campo Ã¨ stato osservato un minuto di silenzio, concluso da un lungo applauso in memoria del capitano simbolo della storia rossonera. Numerosi i messaggi arrivati dagli altri club. La Juventus ha ricordato Baresi come ‘classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi’. Il Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Massimiliano Allegri, i dirigenti e tutta la societÃ , ha espresso ‘profondo cordoglio per la scomparsa di una bandiera e leggenda del Milan e dell’intero panorama calcistico italiano’. Cordoglio anche da Roma, Lazio, Fiorentina e Genoa, che hanno sottolineato il segno indelebile lasciato da Baresi nella storia del calcio.Commoventi anche le parole degli ex compagni. Adriano Galliani ha pubblicato una foto insieme a Silvio Berlusconi e Fabio Capello accompagnandola con la frase: ‘Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre’. Filippo Galli, che ha condiviso con Baresi quattordici stagioni in maglia rossonera, lo ha ricordato come ‘un esempio per tutti noi’, aggiungendo: ‘Il tuo silenzio era una voce forte nello spogliatoio e sul campo. Il dolore e le lacrime, concedetemele. Per sempre il nostro capitano’. Tra i ricordi piÃ¹ intensi anche quello di Pietro Paolo Virdis, protagonista con Baresi della rinascita del Milan negli anni Ottanta: ‘Per me eri semplicemente il Capitano. Hai guidato un reparto con poche parole, ma tanta classe e carisma. Sei stato tutto ciÃ² che il calcio aveva di bello. Per me hai vinto l’immortalitÃ . Numero 6 per sempre’.L’ultima apparizione pubblica di Baresi risale alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, quando entrÃ² a San Siro con la fiaccola olimpica al fianco di Giuseppe Bergomi, altro storico capitano milanese. Un’immagine che oggi assume il valore di un ultimo, commosso saluto a uno dei piÃ¹ grandi difensori della storia del calcio. Tra i messaggi piÃ¹ emozionanti quello di Paolo Maldini, che con Baresi ha condiviso anni irripetibili in maglia rossonera e un legame che ha superato il campo. ‘Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano?’, ha scritto Maldini. ‘Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti’. L’ex capitano rossonero ha poi raccontato il rapporto personale con Baresi: ‘Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore piÃ¹ forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare’. Maldini ha rivolto infine un abbraccio alla famiglia del capitano: ‘Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerÃ ad accompagnarci per sempre’. Numerosi i messaggi arrivati dal mondo del calcio. La Lega Serie A ha ricordato Baresi come ‘uno dei piÃ¹ grandi difensori centrali della storia del calcio mondiale’, sottolineando la sua intera carriera in maglia rossonera e il ruolo di simbolo prima del Milan di Sacchi e poi di quello di Capello. ‘Ha interpretato il ruolo del libero come pochi, diventando modello per intere generazioni’, si legge nella nota. Anche il presidente della Figc Giovanni MalagÃ² ha espresso il proprio dolore: ‘Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani’. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ricordato Baresi come ‘non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtÃ che ha reso grande questa cittÃ e l’Italia nel mondo’, annunciando di fatto il forte legame tra la cittÃ e il suo storico capitano. Per Baresi si profila anche l’iscrizione al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, riconoscimento riservato ai cittadini illustri. Dal panorama internazionale Ã¨ arrivato il cordoglio de La Liga spagnola, mentre in Italia si sono unite al dolore Sampdoria, Udinese, Cagliari, Atalanta, Torino, Palermo e Lecce. Particolarmente toccante anche il ricordo di Aldo Serena: ‘Qui avevi 22 anni, ed era la tua prima stagione da capitano del Milan. L’hai sempre indossata non come un impegno quella fascia, ma con onore e rispetto, era una tua appendice naturale. Non amavi molto le parole, la tua vita erano i fatti, il campo, dove sei stato un imperatore’. Anche l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa, ha voluto unirsi al dolore della famiglia Baresi: ‘Ci uniamo alle condoglianze rivolte alla famiglia di Franco. Tutti coloro che amano questo sport oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale’. Il cordoglio Ã¨ stato trasversale. Il Venezia ha ricordato Baresi come ‘autentica leggenda del calcio italiano e internazionale, simbolo di lealtÃ e leadership, punto di riferimento per intere generazioni di calciatori e appassionati’. La Lega Serie B ha sottolineato come il calcio italiano perda ‘una delle sue icone piÃ¹ leggendarie, un uomo diventato esempio intramontabile di professionalitÃ , leadership e rispetto’. Tra gli omaggi piÃ¹ emozionanti quello di Pietro Paolo Virdis, compagno di squadra negli anni della rinascita rossonera: ‘Quando mi chiedono chi sia stato il giocatore piÃ¹ forte con cui ho giocato o contro, la risposta Ã¨ sempre la stessa: Franco Baresi. Hai guidato un reparto con poche parole, ma tanta classe e carisma. Sei stato tutto ciÃ² che il calcio aveva di bello: passione, morale, ideale’. Anche il calcio internazionale si Ã¨ fermato per ricordarlo. Il Barcellona ha definito Baresi ‘leggenda del calcio italiano e capitano per sempre del Milan’, mentre la Uefa ha sottolineato il suo ruolo tra ‘i migliori difensori della storia del calcio’, ricordando i successi europei e le 81 presenze con la Nazionale. Il Real Madrid ha espresso vicinanza alla famiglia e al Milan, celebrando la carriera di un giocatore che ha legato tutta la sua storia a un’unica maglia. Tra i messaggi arrivati dai campioni del presente e del passato anche quello di Gianluigi Buffon, che ricordÃ² il suo esordio in Serie A proprio contro il Milan di Baresi nel 1995: ‘Da quel giorno ho avuto ancora piÃ¹ chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto’. Ruud Gullit lo ha salutato con poche parole ma dal significato enorme: ‘Per sempre mio capitano’. Olivier Giroud lo ha definito ‘un monumento del Milan e del calcio italiano’, mentre Rafael Leao ha scritto: ‘La tua ereditÃ vivrÃ per sempre. Grazie capitano’. Anche Jamie Carragher lo ha ricordato come ‘il miglior difensore centrale che abbia mai visto e l’esempio perfetto di giocatore fedele a un unico club’. Dal mondo rossonero sono arrivati i messaggi del presidente Gerry Cardinale, che ha sottolineato come Baresi abbia incarnato ‘i valori, il carattere e l’eccellenza che definiscono questo club’, e di tanti protagonisti della storia del Milan. Demetrio Albertini ha scritto: ‘I tuoi silenzi gridavano piÃ¹ delle tue parole. Ciao capitano’. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha ricordato un uomo ‘mai sopra le righe, mai una parola fuori posto’, simbolo di lealtÃ , passione e dedizione. Dino Zoff lo ha definito ‘un campione dentro e fuori dal campo’, sottolineando la perdita per tutta la famiglia dello sport italiano.