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No Tav, Mattarella: inammissibile violenza, virus letale per democrazia

“E’ una sorta di fai da te, di liberi tutti”
Lug 30, 2026

Roma, 30 lug. (askanews) – “Intendo richiamare il doveroso, indispensabile contrasto alla violenza. Non Ã¨ accettabile che si faccia strada la convinzione che, se le proprie posizioni risultano minoritarie all’interno della societÃ , sia giustificabile il ricorso a forme di violenza, che aggrediscono le libere volontÃ  democratiche del popolo italiano espresse attraverso le istituzioni previste dalla Costituzione. Una sorta di fai da te, di liberi tutti rispetto all’azione dei poteri pubblici, cioÃ¨ comuni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

“Quanto avvenuto – da ultimo – sabato in Val di Susa Ã¨ inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non Ã¨ accettabile alcuna esitazione nÃ© circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi – ha aggiunto – . La violenza Ã¨ un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno piÃ¹ volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella societÃ  e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui: non ci si puÃ² sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza”.

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