 Mattarella: dialettica politica sia rispettosa,aggressivitÃ  controproducente – askanews.it


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Mattarella: dialettica politica sia rispettosa,aggressivitÃ  controproducente

“Tensioni elettorali intempestive non sottraggano attenzione a problemi”
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Roma, 30 lug. (askanews) – “Naturalmente mi auguro costantemente” che la dialettica politica “si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressivitÃ  verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

“Mi auguro che le tensioni elettorali – ancora, per la veritÃ , piuttosto intempestive – non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtÃ  delle questioni”, osserva.

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