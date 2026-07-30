Mattarella: dialettica politica sia rispettosa,aggressivitÃ  controproducente

Roma, 30 lug. (askanews) – “Naturalmente mi auguro costantemente” che la dialettica politica “si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressivitÃ verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.“Mi auguro che le tensioni elettorali – ancora, per la veritÃ , piuttosto intempestive – non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtÃ delle questioni”, osserva.