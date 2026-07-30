Irma Testa e Filippo Tortu portabandiera Giochi del Mediterraneo

Roma, 30 lug. (askanews) – Saranno Irma Testa e Filippo Tortu i portabandiera dell’Italia ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Lo ha annunciato il Coni, ufficializzando la scelta della pugile campana e del velocista lombardo come alfieri dell’Italia Team nella cerimonia di apertura in programma venerdÃ¬ 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto.La composizione della delegazione azzurra sarÃ resa nota domani, 31 luglio, alla chiusura delle iscrizioni. L’Italia sarÃ rappresentata da circa 500 atleti, impegnati in tutte le discipline del programma, e aprirÃ cosÃ¬ una manifestazione che vedrÃ gli azzurri protagonisti in Puglia fino al 3 settembre. Per Testa, soprannominata “The Butterfly”, si tratta di un ulteriore riconoscimento in una carriera ricca di primati. Ãˆ stata la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi Olimpici, a Rio 2016, e la prima a conquistare una medaglia olimpica nella boxe femminile italiana con il bronzo di Tokyo 2020. Nel suo palmarÃ¨s figurano anche il titolo mondiale dei 57 kg conquistato a Nuova Delhi nel 2023, due titoli europei (2019 e 2022), l’argento mondiale del 2022, il bronzo ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e l’argento ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino 2014.Tortu Ã¨ invece uno dei simboli dell’atletica azzurra dell’ultimo decennio. Primo italiano a correre i 100 metri sotto i dieci secondi (9″99), Ã¨ stato protagonista dello storico oro olimpico della staffetta 4×100 a Tokyo 2020. Con il quartetto azzurro ha conquistato anche l’oro alle World Relays 2021, l’argento mondiale a Budapest 2023, l’oro europeo a Roma 2024 e l’argento ai Giochi Europei 2023. Ai Giochi del Mediterraneo aveva giÃ vinto l’oro nella 4×100 a Tarragona 2018, mentre a livello individuale vanta anche un argento e un bronzo europeo nei 200 metri.