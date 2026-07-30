 Delmastro: ho inoltrato io chat a Procura, nulla da nascondere – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Argentina, il soccorso dei turisti bloccati dalla nevicata: auto sepolte

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Danubio in secca: imbarcazioni bloccate e coltivazioni a rischio

30 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Crolla edificio a Messina: vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Cisgiordania, Tajani: sanzioni mirate, no a stop accordo Ue-Israele

30 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Farmaci, Murzi: Regole chiare e tetto al payback

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Un ritratto gigante di Burnham nella campagna del West Yorkshire

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Raid Israele colpisce un campo sfollati a Gaza, muoiono due bambini

30 Luglio 2026
Politica Videonews

IA, flash mob contro misure sul riconoscimento facciale

30 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Intesa Casa Italia e Sogesid su prevenzione dissesto idrogeologico

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Regno Unito, incendio sulla costa del Suffolk: “Evento grave”

30 Luglio 2026
Politica

Delmastro: ho inoltrato io chat a Procura, nulla da nascondere

“Spero cessino inaccettabili strumentalizzazioni”
Lug 30, 2026

Roma, 30 lug. (askanews) – “Ho provveduto ad inoltrare al Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Francesco Lo Voi, via pec la corrispondenza intercorsa relativa alle chat al centro delle polemiche di questi giorni, non avendo alcunchÃ© da nascondere. Spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e ha alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro deputato di Fratelli d’Italia.

Notizie Correlate

Politica

Spagna, Meloni: pronti anche a sospendere Schengen con Madrid

Lug 30, 2026
Politica

Migranti, governo valuta sospensione Schengen con Spagna

Lug 30, 2026
Politica

Slitta voto su Delmastro, scontro su decisione Giunta visionare chat

Lug 30, 2026