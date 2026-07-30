Calcio: Roma, Castro “Scelto subito giallorossi, qui per aiutare”

Roma, 30 lug. (askanews) – “Dal primo momento volevo venire alla Roma”. Si presenta cosÃ¬ Santiago Castro, nuovo attaccante giallorosso, nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club. L’argentino racconta una trattativa rapida e spiega di aver scelto subito il progetto illustratogli dalla societÃ .“Ho parlato con il direttore sportivo, mi ha spiegato cosa volevano da me e cosa pensavano potessi dare alla squadra. Io so quello che posso fare e come posso aiutare il mister e i compagni. Da quel momento ho scelto la Roma”, afferma. Castro parla poi del rapporto con Gian Piero Gasperini, tecnico che considera un punto di riferimento. “Mi piace il suo modo di giocare. Ãˆ un allenatore che da tanti anni dimostra il suo valore in Italia: lo ha fatto con l’Atalanta e adesso con la Roma, riportandola in Champions League. Io mi vedo dove vuole lui. Sono qui per aiutare la squadra e fare quello che mi chiederÃ ”.L’ex Bologna sottolinea di voler continuare a crescere senza fermarsi ai numeri personali. “Sono un giocatore che deve migliorare in tutto. Si puÃ² sempre crescere, magari facendo numeri migliori. PerÃ² sono uno che vuole aiutare la squadra: recuperare palloni, fare un assist o un movimento che permetta a un compagno di segnare. Non guardo soltanto le statistiche, ma il bene della squadra”. Infine un pensiero all’Olimpico, stadio dove ha giÃ lasciato il segno da avversario: “Nelle ultime due partite giocate qui ho fatto gol, ho preso anche una traversa e contro la Lazio ho segnato una doppietta. Speriamo di continuare su questa strada, magari facendo due gol nel derby”.