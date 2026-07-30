 Calcio: Roma, Castro “Scelto subito giallorossi, qui per aiutare” – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Argentina, il soccorso dei turisti bloccati dalla nevicata: auto sepolte

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Danubio in secca: imbarcazioni bloccate e coltivazioni a rischio

30 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Crolla edificio a Messina: vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Cisgiordania, Tajani: sanzioni mirate, no a stop accordo Ue-Israele

30 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Farmaci, Murzi: Regole chiare e tetto al payback

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Un ritratto gigante di Burnham nella campagna del West Yorkshire

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Raid Israele colpisce un campo sfollati a Gaza, muoiono due bambini

30 Luglio 2026
Politica Videonews

IA, flash mob contro misure sul riconoscimento facciale

30 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Intesa Casa Italia e Sogesid su prevenzione dissesto idrogeologico

30 Luglio 2026
Estero Videonews

Regno Unito, incendio sulla costa del Suffolk: “Evento grave”

30 Luglio 2026
Sport

Calcio: Roma, Castro “Scelto subito giallorossi, qui per aiutare”

La prima intervista ai canali del clubm
Lug 30, 2026

Roma, 30 lug. (askanews) – “Dal primo momento volevo venire alla Roma”. Si presenta cosÃ¬ Santiago Castro, nuovo attaccante giallorosso, nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club. L’argentino racconta una trattativa rapida e spiega di aver scelto subito il progetto illustratogli dalla societÃ .

“Ho parlato con il direttore sportivo, mi ha spiegato cosa volevano da me e cosa pensavano potessi dare alla squadra. Io so quello che posso fare e come posso aiutare il mister e i compagni. Da quel momento ho scelto la Roma”, afferma.

Castro parla poi del rapporto con Gian Piero Gasperini, tecnico che considera un punto di riferimento. “Mi piace il suo modo di giocare. Ãˆ un allenatore che da tanti anni dimostra il suo valore in Italia: lo ha fatto con l’Atalanta e adesso con la Roma, riportandola in Champions League. Io mi vedo dove vuole lui. Sono qui per aiutare la squadra e fare quello che mi chiederÃ ”.

L’ex Bologna sottolinea di voler continuare a crescere senza fermarsi ai numeri personali. “Sono un giocatore che deve migliorare in tutto. Si puÃ² sempre crescere, magari facendo numeri migliori. PerÃ² sono uno che vuole aiutare la squadra: recuperare palloni, fare un assist o un movimento che permetta a un compagno di segnare. Non guardo soltanto le statistiche, ma il bene della squadra”.

Infine un pensiero all’Olimpico, stadio dove ha giÃ  lasciato il segno da avversario: “Nelle ultime due partite giocate qui ho fatto gol, ho preso anche una traversa e contro la Lazio ho segnato una doppietta. Speriamo di continuare su questa strada, magari facendo due gol nel derby”.

Notizie Correlate

Sport

Irma Testa e Filippo Tortu portabandiera Giochi del Mediterraneo

Lug 30, 2026
Sport

Calcio, MalagÃ²: “Zola? NÃ© sÃ¬ nÃ© no, penso tornerÃ  Oriali”

Lug 30, 2026
Primo Piano Sport

Mondiale “privato”, nazionali Uefa: non giochiamo competizioni Fifa

Lug 30, 2026