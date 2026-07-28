 Cinema, finite le riprese di “Bentornati al Sud”: in sala a Natale – askanews.it


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Cinema, finite le riprese di “Bentornati al Sud”: in sala a Natale

Torna la coppia Bisio-Siani nel film di Luca Miniero
Lug 28, 2026

Roma, 28 lug. (askanews) – Si sono concluse, dopo sette settimane di lavorazione tra Castellabate, Roma e Milano, le riprese di “Bentornati al Sud”, nuova commedia diretta da Luca Miniero, che riporta sul grande schermo una delle coppie piÃ¹ amate del cinema italiano: Claudio Bisio e Alessandro Siani. UscirÃ  nei cinema il 25 dicembre, distribuito da Medusa Film.

Gran parte delle riprese si sono svolte a Castellabate, il borgo cilentano che aveva giÃ  fatto da sfondo nel 2010 a “Benvenuti al Sud” e che Ã¨ tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Le sue strade, i vicoli, le piazze e gli scorci che il pubblico ha imparato ad amare con il primo film sono stati ancora una volta il cuore del racconto, accogliendo cast e troupe. La lavorazione Ã¨ poi proseguita tra Roma e Milano, fino alla conclusione del set.

Accanto a Claudio Bisio e Alessandro Siani, tornano anche molti dei volti storici che hanno contribuito al successo dei due film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Il soggetto Ã¨ firmato da Alessandro Siani che ha scritto anche la sceneggiatura con Claudio Bisio e Luca Miniero. Dietro la macchina da presa, insieme a Luca Miniero, hanno lavorato il direttore della fotografia Francesco Di Pierro, la scenografa Giada Esposito, la costumista Eleonora Rella, il montaggio sarÃ  a cura di Ian Degrassi e le musiche saranno del compositore Umberto Scipione.

“Bentornati al Sud” Ã¨ una produzione Bartlebyfilm, Italian International Film (una societÃ  Lucisano Media Group) e Medusa Film, prodotta da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartlebyfilm e da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, con il sostegno della Film Commission Regione Campania.

(Credit foto: Gianni Fiorito)

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