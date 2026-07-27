 Calcio, l’ambasciatore russo: sincera e umana solidarietÃ  a Pirlo – askanews.it


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Calcio, l’ambasciatore russo: sincera e umana solidarietÃ  a Pirlo

“Ostracizzato da un establishment da molti definito ‘pseudo-democratico’”
Lug 27, 2026

Roma, 27 lug. (askanews) – Ad Andrea Pirlo, a cui Ã¨ sfumato l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana per via delle polemiche legate al suo contratto di sponsorizzazione con un’agenzia di scommesse russa, Ã¨ stata espressa “sincera e umana solidarietÃ ” da parte dell’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov.

“Gentile Andrea Pirlo – scrive Paramonov in una lettera pubblicata su Facebook -, purtroppo non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci personalmente. Tuttavia, come accade a milioni di appassionati di sport in tutto il mondo, conosco bene i Suoi gol, quelli che hanno contribuito a renderLa una stella e una leggenda del calcio internazionale. Fino a poco tempo fa, invece, ignoravo il fatto che Lei fosse, in un certo senso, un mio collega: infatti, a quanto riporta la stampa italiana, Lei ricopre il ruolo di ‘Ambasciatore della societÃ  russa Fonbet'”.

“In un periodo storico in cui la diplomazia attraversa una profonda crisi, poter contare su una personalitÃ  come la Sua nel ruolo di ambasciatore rappresenta senza dubbio un onore per qualsiasi Paese o societÃ . Rattrista constatare che, nonostante il Suo contributo straordinario allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito ‘pseudo-democratico’; sorte, peraltro, giÃ  toccata, negli ultimi anni, a migliaia di sportivi, di direttori d’orchestra, di musicisti, di artisti e registi russi”.

“Certo – sottolinea Paramonov -, le mie parole non cambieranno nulla, ma desidero esprimerLe la nostra sincera e umana solidarietÃ ”. “E questo – conclude l’ambasciatore della Federazione russa in Italia -, nonostante il fatto che la Nazionale Italiana che Lei avrebbe potuto allenare, e che forse un giorno allenerÃ , nei futuri Campionati Europei e Mondiali, possa costituire un avversario di assoluto livello per la Nazionale Russa”.

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