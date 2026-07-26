SarÃ  una domenica di temporali, poi arriva la quarta ondata di caldo

Roma, 26 lug. (askanews) – Nella giornata di oggi, Domenica 26 luglio, Ã¨ previsto il passaggio di un rapido fronte temporalesco. A causa dei forti contrasti tra masse d’aria differenti proprio sull’Italia, sono attese intense precipitazioni al Centro-Nord. Dalla prossima settimana, tuttavia, Ã¨ confermata una svolta: parte la quarta ondata di calore dell’estate.Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un peggioramento delle condizioni meteo a causa del passaggio di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa. Le correnti instabili andranno a interagire direttamente con le masse d’aria molto calde e umide stazionarie sul Mediterraneo dopo settimane con temperature sempre oltre le medie climatiche. A fornire l’energia necessaria per l’innesco di fenomeni violenti saranno soprattutto i nostri mari. Accumulando calore durante le settimane calde, la superficie marina evapora e rilascia nell’aria un ingente quantitativo di vapore acqueo e calore latente: quando le correnti fresche ed instabili nord-europee impattano su questo “serbatoio” di aria calda e umida, si creano fortissimi moti ascensionali che alimentano temporali di estrema intensitÃ . Le zone maggiormente a rischio di intense precipitazioni (localmente pure di grandinate e forti raffiche di vento) saranno in particolare Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, alta Toscana e Lazio. Veniamo ora alla svolta prevista dalla prossima settimana. Dopo le ultime piogge attese lunedÃ¬ 27 al Centro-Sud la situazione cambierÃ radicalmente: Ã¨ confermato infatti l’avanzamento di un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale che dal Nord Africa si spingerÃ fin nel cuore dell’Europa. Ecco servita la quarta ondata di caldo intenso della stagione, destinata a interessare non solo l’Italia ma gran parte del continente centro-occidentale. Questa figura anticiclonica garantirÃ un’estrema stabilitÃ atmosferica con sole dominante su quasi tutte le regioni e, al contempo, un deciso e generale aumento delle temperature, con i valori che torneranno a toccare picchi fino a 38-40 Â°C in molte cittÃ del Centro-Nord. Sono questi i due volti del cambiamento climatico in atto: da un lato assistiamo a una sempre maggiore frequenza e durata delle ondate di calore (con la stagione estiva 2026 destinata a passare alla storia come una delle piÃ¹ roventi di sempre), dall’altro cresce in modo esponenziale il rischio di eventi meteo estremi. Le temperature sempre piÃ¹ elevate mettono infatti in gioco una maggiore energia potenziale, accumulando enormi quantitÃ di umiditÃ nei bassi strati dell’atmosfera, pronta a trasformarsi in fenomeni violenti come la cronaca recente continua purtroppo a insegnarci.