 No Tav, Usic carabinieri: 143 feriti, la soglia critica Ã¨ stata superata – askanews.it


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No Tav, Usic carabinieri: 143 feriti, la soglia critica Ã¨ stata superata

“Dissenso Ã¨ un diritto e nessuno vuol metterlo in discussione”
Lug 26, 2026

Roma, 26 lug. (askanews) – “L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri del Piemonte e della Valle d’Aosta esprime una condanna netta e senza esitazioni per i gravissimi episodi di violenza verificatisi durante la marcia No Tav in Val di Susa, culminati nell’assalto organizzato ai cantieri di Chiomonte e San Didero. Il bilancio degli scontri richiama un bollettino di guerra e non puÃ² piÃ¹ essere tollerato dallo Stato: 85 poliziotti, 48 carabinieri e 10 finanzieri sono rimasti feriti, mentre mezzi di servizio sono stati danneggiati e snodi stradali e ferroviari strategici per il Paese sono stati bloccati. La nostra solidarietÃ  Ã¨ piena e concreta nei confronti dei colleghi feriti e di tutti gli operatori delle Forze di Polizia che ogni giorno difendono la legalitÃ  e la sicurezza pubblica, pagando troppo spesso un prezzo altissimo in termini di incolumitÃ  personale”. CosÃ¬, in una nota, Leonardo Silvestri, Segretario Generale Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Usic.

“Il dissenso Ã¨ un diritto costituzionale e nessuno intende metterlo in discussione. Trasformare, perÃ², una manifestazione in un’azione organizzata e di natura paramilitare, finalizzata a colpire lo Stato e le donne e gli uomini in divisa, non Ã¨ protesta: Ã¨ violenza eversiva. Rivolgiamo un appello diretto al presidente del consiglio Giorgia Meloni e alle istituzioni di Governo: Ã¨ il momento di una svolta decisa. Non possiamo piÃ¹ accettare che chi indossa una divisa venga utilizzato come scudo umano contro la violenza organizzata di frange estremiste ed eversive riconducibili ai centri sociali. Servono tutele operative reali, strumenti normativi piÃ¹ efficaci e una risposta dello Stato ferma, visibile e immediata”. “La soglia critica Ã¨ stata superata. Chiamiamo in causa tutte le forze politiche, i partiti e i movimenti del Paese. Chi tace, giustifica o minimizza aggressioni di questa gravitÃ  si assume una responsabilitÃ  morale. Non basta scendere in piazza soltanto per contestare l’operato delle Forze dell’Ordine: ci aspettiamo che tutte le forze democratiche promuovano manifestazioni pubbliche per condannare senza riserve la violenza e testimoniare vicinanza a chi garantisce la sicurezza di tutti. Come Usic continueremo a far sentire la nostra voce in ogni sede affinchÃ© la sicurezza, la dignitÃ  e l’incolumitÃ  dei Carabinieri e di tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine non vengano piÃ¹ calpestate. Non possiamo, tuttavia, limitarci alle parole di solidarietÃ . Da anni registriamo un impegno del Governo ancora insufficiente rispetto alla gravitÃ  delle condizioni in cui operano le Forze dell’Ordine: turni massacranti, esposizione costante al rischio, organici sotto pressione, mezzi spesso inadeguati e retribuzioni che non riconoscono pienamente il valore, la responsabilitÃ  e il sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato. Chi chiede agli operatori di garantire ordine pubblico, sicurezza e legalitÃ  deve avere il coraggio di investire concretamente su di loro, attraverso risorse adeguate, rinnovi contrattuali dignitosi, strumenti operativi efficienti e retribuzioni all’altezza del ruolo svolto”.

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