 Formula1, Norris: “Mai avuta una macchina cosÃ¬ da guidare” – askanews.it


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Formula1, Norris: “Mai avuta una macchina cosÃ¬ da guidare”

Il gtrionfo sul traguardo di Budapest
Lug 26, 2026

Roma, 26 lug. (askanews) – Trionfo di Lando Norris nel Gp di Ungheria. Il britannico, tuttavia, non nasconde a caldo che i primi metri siano stati tutt’altro che semplici. Nonostante la partenza dalla pole, Norris Ã¨ stato sorpreso allo spegnimento dei semafori proprio da Piastri, costretto cosÃ¬ a inseguire nelle fasi iniziali della gara.

“All’inizio non Ã¨ stata un grande partenza e Piastri Ã¨ stato bravo a passarmi. Ho spinto poi come un pazzo per provare a forzare un errore di Oscar. Mai avuta un macchina cosÃ¬ da guidare, il passo era talmente buono da potermi permettere di stare in pista piÃ¹ degli altri. Sono felice di essere tornato a vincere”, ha dichiarato a caldo.

Il successo di Budapest, perÃ², non modifica l’approccio del campione del mondo, consapevole che il vantaggio mostrato in Ungheria non rappresenta necessariamente la fotografia dell’intera stagione. Norris preferisce mantenere un profilo prudente, riconoscendo i progressi della McLaren ma senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. “Ci saranno dei momenti in cui faremo fatica, ma questa pista ci ha dato qualcosa. Possiamo vincere altre gare, abbiamo fatto un grande lavoro”.

La vittoria in Ungheria arriva inoltre nell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, un risultato che permette alla squadra di affrontare le settimane di stop con maggiore serenitÃ , pur senza abbassare il livello di attenzione. “Sicuramente andare in vacanza dopo questo risultato Ã¨ positivo, ma dobbiamo continuare a spingere. Questo Ã¨ stato un week end perfetto. Devo ringraziare il team per avermi dato quest’opportunitÃ ”.

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