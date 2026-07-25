 Mps, le istituzioni toscane chiedono un incontro urgente a Giorgetti – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Cronaca Primo Piano Videonews

Giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo nascosto in un casolare

25 Luglio 2026
Estero Videonews

Incendi in Francia, 200mila persone evacuate, 98mila ettari in fumo

25 Luglio 2026
Estero Videonews

Gli Houthi rivendicano attacchi contro impianti sauditi su Mar Rosso

25 Luglio 2026
Estero Videonews

Spagna, immagini aeree degli incendi nelle regioni di Madrid e Avila

25 Luglio 2026
Estero Videonews

India, lascia il ministro dell’Istruzione, studenti in festa: finally

25 Luglio 2026
Estero Videonews

Guterres in Siria, a Damasco l’incontro con il presidente al-Sharaa

25 Luglio 2026
Economia Videonews

Aerospazio, Pmi e ricerca, cosÃ¬ la Campania compete nel mondo

25 Luglio 2026
Spettacolo Videonews

“Blade Runner 2099” svelato al Comic-Con di San Diego, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer

25 Luglio 2026
Estero Videonews

Venezuela, messa e minuto di silenzio a La Guaira a un mese dal sisma

25 Luglio 2026
Estero Primo Piano Videonews

La Corte Penale Internazionale rimuove il Procuratore Karim Khan

25 Luglio 2026
Economia

Mps, le istituzioni toscane chiedono un incontro urgente a Giorgetti

Oggi a Siena incontro tra Carletti, Fabio e Giani
Lug 25, 2026

Milano, 25 lug. (askanews) – Fronte comune delle istituzioni toscane sul futuro di Mps. La presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, insieme alla sindaca del Comune di Siena, Nicoletta Fabio, e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, trasmetterÃ  una richiesta di incontro urgente al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E’ quanto emerso dall’incontro richiesto dalla Carletti e che si Ã¨ svolto questa mattina a Siena.

Al centro della lettera al Mef, spiega una nota della Provincia di Siena, c’Ã¨ la forte preoccupazione e l’attenzione delle comunitÃ  locali dinanzi ai recenti ed importanti sviluppi che vedono l’istituto senese al centro del nuovo risiko bancario. “Montepaschi non Ã¨ una semplice realtÃ  creditizia, ma un presidio economico, sociale, occupazionale e culturale imprescindibile per Siena, la sua provincia e l’intera Toscana”, si spiega. “Sulla scorta dei mandati espressi all’unanimitÃ  dai rispettivi Consigli (Provinciale, Comunale e Regionale), chiediamo con forza che il Governo ascolti, nell’ambito delle proprie competenze, la voce dei territori”.

Nella nota congiunta al Ministero, le istituzioni territoriali ribadiscono quattro pilastri che dovranno essere garantiti in qualsiasi operazione di riassetto o integrazione societaria: tutela dell’occupazione con la salvaguardia e valorizzazione dei livelli occupazionali, sia diretti che dell’indotto; autonomia direzionale con il mantenimento delle funzioni centrali e della headquarter nel territorio senese e toscano; sostegno all’economia locale con la garanzia del legame di credito verso famiglie, piccole e medie imprese del territorio e tutela del patrimonio storico, artistico e archivistico della banca.

Notizie Correlate

Economia Primo Piano

La Cgia: con la guerra in Iran stangata da 29 miliardi per le famiglie italiane

Lug 25, 2026
Economia Videonews

Aerospazio, Pmi e ricerca, cosÃ¬ la Campania compete nel mondo

Lug 25, 2026
Economia Moda

Pirelli: l’India protagonista di The Cal, tra muse e volti della strada

Lug 24, 2026