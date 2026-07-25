Domenica temporali anche forti: poi torna il gran caldo

Roma, 25 lug. (askanews) – In questa Estate 2026, ormai in lizza per diventare la piÃ¹ calda della storia italiana, le buone notizie durano lo spazio di poche ore. L’attuale e gradevole discesa delle temperature estive al Centro-Nord (scese sotto la media per la prima volta dal luglio 2025) ha giÃ i giorni contati. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che all’orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un’ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell’Anticiclone Africano.Il weekend: dal sabato di attesa al maltempo di domenica La giornata di sabato trascorrerÃ in un clima di transizione. Il tempo sarÃ generalmente buono e termicamente sopportabile, ad eccezione di Sardegna e Sicilia dove farÃ caldo. Dal pomeriggio, perÃ², l’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterÃ le prime piogge su Valle d’Aosta e Piemonte, estendendosi in serata anche a Liguria, Alta Toscana e Lombardia. Il clou del peggioramento colpirÃ durante l’ultima domenica di luglio. I modelli meteorologici individuano una zona di massima allerta: le coste tra Liguria di Levante, Toscana e Lazio. In questi settori si attendono fenomeni molto violenti, caratterizzati da grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento e precipitazioni persistenti. L’instabilitÃ non risparmierÃ la Pianura Padana e le Alpi, spingendosi dal pomeriggio fino alla Campania, mentre l’estremo Sud farÃ i conti con una breve e brusca impennata termica. L’energia devastante di questi imminenti temporali ha un’origine chiara: il calore anomalo delle nostre acque. Il mare italiano ha raggiunto i 28Â°C davanti alle coste liguri e tirreniche e addirittura i 30Â°C in Campania, valori tipici di Cuba o dei Caraibi. Oltre a rappresentare un dramma per la fauna marina, un mare cosÃ¬ caldo Ã¨ un immenso serbatoio di “carburante” pronto a esplodere al primo refolo di aria fresca. Ecco spiegato il maltempo di domenica soprattutto lungo le coste liguri e tirreniche. Dal 29 luglio la quarta ondata africana Smaltita la furia dei temporali, il clima subirÃ perÃ² l’ennesimo ribaltone. A partire da mercoledÃ¬ 29 luglio la ruota del caldo tornerÃ a girare a pieno regime, inaugurando la quarta fiammata sahariana della stagione che ci terrÃ compagnia almeno fino al 10 agosto. Le proiezioni indicano un rapido rientro nella fornace: si prevedono 39Â°C a Milano e Roma, e picchi che supereranno agevolmente i 41-43Â°C nelle aree piÃ¹ roventi del Centro-Sud. Fatta salva qualche fisiologica e breve parentesi instabile sulle Alpi, l’Italia intera dovrÃ prepararsi a sudare ancora.