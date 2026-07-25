 Carburanti, Conte: zero risposte dal governo, basta fischiettare – askanews.it


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25 Luglio 2026
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Carburanti, Conte: zero risposte dal governo, basta fischiettare

“Esecutivo impegnato a litigare su l. elettorale e intercettazioni”
Lug 25, 2026

Roma, 25 lug. (askanews) – “Il Governo blocca-Italia Ã¨ impegnato da settimane a litigare su legge elettorale e intercettazioni. Oppure a giocare a nascondino con le chat fra Delmastro di FdI e un prestanome del clan senese. Nel mondo reale le imprese chiedono prestiti per sopravvivere ai rincari energetici, come riporta oggi Il Sole 24 Ore. I prezzi al distributore, con il gasolio sopra i 2 euro e 10 al litro, stanno mangiando gli stipendi. Da Meloni e soci zero risposte. Nessuno pensa che si possano mettere in campo i 1000 euro con un click che Giorgia Meloni prometteva dall’opposizione. Qui servono misure serie e bisogna correre e investire per proteggere famiglie e imprese: quando prendiamo risorse da extraprofitti di banche, colossi energetici e industria delle armi? Quando dagli incassi extra dello Stato per i vari rincari e dalle folli spese per il Riarmo? Quando andiamo in Europa a pretendere investimenti massicci su una strategia di rilancio industriale ed energetica, come abbiamo fatto in pandemia col Pnrr? Bisogna risollevare il Paese e dare respiro ai cittadini. Basta fischiettare”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.

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