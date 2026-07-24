“La notte dei serpenti”, domani il concertone di Melozzi a Pescara

Roma, 24 lug. (askanews) – Domani, sabato 25 luglio 2026, alle ore 21.00 sul palco panoramico dello Stadio del Mare di Pescara si terrÃ ‘La notte dei serpenti’, IV edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi che celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese.Conduce per la prima volta – oltre a esibirsi dal vivo con la sua musica – l’amatissima cantante, performer, attrice e conduttrice con numeri da record Elettra Lamborghini. Oltre 2,5 miliardi di stream totali con la sua musica, 15 dischi di platino, mezzo miliardo di visualizzazioni dei suoi video e oltre 10 milioni di follower sui social (Instagram e TikTok). Dopo essere stata ospite musicale lo scorso anno, conquisterÃ il pubblico con la sua energia e il suo talento. L’evento andrÃ in onda a settembre in prime time su Rai 1. Anche quest’anno una ricca line-up, in questa edizione formata da: Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patty Pravo, Raf.Allo Stadio del Mare ci sarÃ spazio anche per la musica lirica, con il talento del soprano pescarese Carmela Remigio, e per la comicitÃ , con la presenza dell’attore sulmonese Gabriele Cirilli. Dopo le performance sul palco dello scorso anno, tornano le due eccellenze del nostro Paese: Le Farfalle – Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare e La Banda dell’Esercito composta da 78 musicisti, diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila. Lo show vedrÃ sul palco oltre un centinaio di artisti abruzzesi, coristi, musicisti, performer e ballerini. Saranno presenti anche 27 cori folkloristici.Con La Notte dei Serpenti Enrico Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzese. Un omaggio fin dal nome della kermesse, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina con l’antichissimo rito della ‘Festa dei Serpari’ a Cocullo (L’Aquila). Il filo conduttore del progetto Ã¨ l’incontro tra tradizione e futuro, tra memoria e nuove generazioni, per imparare a riconoscersi e a raccontarsi attraverso il dialogo tra le radici popolari e la musica pop.In questa nuova edizione l’evento esplorerÃ nuove sorprendenti contaminazioni della cultura abruzzese, dalla musica elettronica all’arte visionaria di Gabriele D’Annunzio. Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrÃ ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli all’autenticitÃ dei testi originali in dialetto e alla loro poetica. La Notte dei Serpenti Ã¨ un evento promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, il Comune di Pescara e il Comune di Teramo. ‘Questo evento, a ogni edizione, cresce in importanza e visibilitÃ . Il cuore della manifestazione Ã¨ rappresentato dal recupero delle nostre tradizioni musicali regionali, custodite in testi di grande valore, ricchi di poesia, che raccontano la storia, i sentimenti e l’identitÃ della nostra terra. La trasmissione in prima serata su Rai 1 conferirÃ alla serata una dimensione nazionale e internazionale, offrendo anche ai tanti abruzzesi che vivono all’estero l’opportunitÃ di ritrovare i suoni, i colori e le voci della propria terra d’origine. Sono figlio di un emigrante e sono convinto che questa straordinaria espressione di cultura e folklore saprÃ scaldare il cuore di tanti nostri corregionali, rafforzando il legame con le proprie radici’, afferma Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. ‘Nella Notte dei Serpenti abbiamo creduto dal primo giorno, da quando il maestro Melozzi ha portato questa bellissima proposta che nel tempo Ã¨ cresciuta sempre di piÃ¹. Oggi abbiamo con noi la Rai, protagonista assoluta, in prima serata su Rai1 nel palinsesto autunnale. Ãˆ la prima volta che Pescara va sulla Rai in prima serata, da protagonista con un programma che nasce in Abruzzo, che nasce a Pescara, grazie a personaggi pescaresi, ma che riesce a portare artisti di livello internazionale, con il richiamo alla tradizione, alla cultura, alla storia, all’identitÃ della nostra regione e della nostra cittÃ . Poi la cornice Ã¨ bellissima con lo Stadio del Mare, un luogo stupendo a dieci metri dall’acqua. Io ricordo quando Lucio Dalla mi disse che aveva suonato in tutto il mondo, anche a casa sua alle Tremiti, ma non aveva mai suonato a dieci metri dall’acqua, come succede a Pescara. E questo credo che sia il valore aggiunto che ha questa manifestazione bellissima. Ringrazio il maestro Melozzi perchÃ© con la sua fantasia e il suo genio Ã¨ riuscito a creare qualcosa che rimarrÃ nel tempo e soprattutto che porterÃ avanti le nostre tradizioni in una chiave moderna rivisitata, che credo sia stato il modo giusto per far sÃ¬ che la Rai abbia preso questa manifestazione come elemento determinante dell’inizio della stagione autunnale’, sottolinea da parte sua Carlo Masci, Sindaco di Pescara. ‘Per noi Ã¨ sempre un piacere ospitare a Pescara La Notte dei Serpenti, un appuntamento che negli anni Ã¨ diventato uno degli eventi simbolo dell’estate abruzzese. La nostra amministrazione ha scelto con convinzione di investire nei grandi eventi perchÃ© rappresentano un motore straordinario di promozione e sviluppo economico. I numeri ci danno ragione: siamo passati dalle circa 200mila presenze turistiche del 2019 a quasi 800mila nel 2025, una crescita resa possibile anche grazie a manifestazioni di grande richiamo come questa. Il fatto che lo spettacolo sarÃ trasmesso a settembre, in prima serata su Rai 1, offrirÃ a Pescara una vetrina eccezionale davanti a milioni di telespettatori, valorizzando la nostra cittÃ , le sue bellezze e la sua capacitÃ di ospitare eventi di livello nazionale. Siamo orgogliosi di essere ancora una volta il palcoscenico di questa grande festa della musica e delle tradizioni. Viva La Notte dei Serpenti’, commenta Alfredo Cremonese – Assessore Eventi e manifestazioni turistico-ricreative del Comune di Pescara ‘La Notte dei Serpenti rappresenta un prezioso momento di condivisione culturale, capace di valorizzare il patrimonio musicale e popolare della nostra regione, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo l’Abruzzo ben oltre i suoi confini. Particolare attenzione Ã¨ stata riservata all’accessibilitÃ e alla sicurezza sanitaria dell’evento. Per questa edizione Ã¨ stata allestita una nuova area riservata agli over 80, affinchÃ© possano rivivere le emozioni, i ricordi e il folklore della tradizione musicale abruzzese, contribuendo a riscoprire e tramandare un patrimonio culturale che merita di essere custodito e valorizzato. Contestualmente, Ã¨ stato predisposto un articolato piano di emergenza e di primo soccorso, con il potenziamento delle procedure di sicurezza e la presenza di numerose postazioni del 118 dislocate lungo l’area della manifestazione, cosÃ¬ da garantire un’assistenza sanitaria tempestiva ed efficace in ogni situazione. L’obiettivo Ã¨ consentire a tutti di vivere una serata di festa in piena serenitÃ , coniugando il valore della cultura e della tradizione con la massima attenzione alla tutela della salute, all’inclusione e alla sicurezza dei partecipanti’, ribadisce Nicoletta VerÃ¬ – Assessore regionale alla Salute, Famiglia e Pari OpportunitÃ . ‘L’anno scorso sono stata per la prima volta La Notte dei Serpenti, come ospite musicale, e sono rimasta molto colpita perchÃ© Ã¨ emozionante vedere quanta passione mette Enrico nella costruzione di questo evento. Essere qui un anno dopo come conduttrice mi onora, sono molto carica e non vedo l’ora di condividere il mio entusiasmo con il pubblico’, dice Elettra Lamborghini – Cantante, performer, attrice e conduttrice. ‘La Notte dei Serpenti Ã¨ un progetto che nasce per valorizzare la nostra memoria e le nostre radici. Per questo ho voluto creare una tribuna dedicata a una rappresentanza di over 80, per permettere loro di vivere lo spettacolo in modo comodo, seduti. Ãˆ un piccolo gesto, una goccia nel mare, ma Ã¨ un inizio e speriamo di fare sempre meglio in tal senso. Ringrazio Elettra per aver scelto di condividere con me questo percorso: quest’anno sarÃ conduttrice oltre che parte integrante del cast artistico, portando la sua musica sul palco’, sottolinea il Maestro Enrico Melozzi, Ideatore e direttore artistico e musicale de La Notte dei Serpenti.