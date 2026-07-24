L. elettorale, Schlein: continueremo a fare muro

Udine, 24 lug. (askanews) – “Noi abbiamo messo in campo un’alleanza progressista molto competitiva che giÃ ha dimostrato di saper vincere e governare bene insieme in tante regioni, in tanti comuni. Lo facciamo senza litigare, lo facciamo anteponendo l’interesse degli italiani”. CosÃ¬ Elly Schlein, segretaria del Pd, ad Aquileia in Friuli, confermando che sulla legge elettorale “continueremo a fare muro”.“Quindi capisco la preoccupazione” della maggioranza, ha aggiunto, “ma non Ã¨ una buona ragione per procedere a suon di forzature parlamentari a cambiare una legge elettorale, peraltro nel modo in cui lo stanno facendo, con una legge che vuole introdurre il premierato senza piÃ¹ toccare la Costituzione, perchÃ¨ dopo la batosta che hanno preso al referendum costituzionale con 15 milioni di no, Giorgia Meloni ha abbandonato il premierato. PerÃ² sta provando a realizzarlo attraverso questa legge elettorale. Noi continueremo a fare muro”.