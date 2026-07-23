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Venezia83, alla Mostra la serie “Peccato” con Emanuela Fanelli

Finto documentario diretto da Valerio Vestoso, in autunno su Hbo Max
Lug 23, 2026

Roma, 23 lug. (askanews) – “Peccato”, la serie con protagonista Emanuela Fanelli, per la regia di Valerio Vestoso, sarÃ  presentata alla 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Open – Fuori Concorso Serie.

Ãˆ un finto documentario di genere comedy, ambientato in un futuro prossimo. Un “what if” ironico che ripercorre la tumultuosa carriera e vita di Emanuela Fanelli, che l’ha anche scritta con Giulio Somazzi e Valerio Vestoso.

Anno 2049. Emanuela Fanelli ha 63 anni e vive reclusa in un paesino sperduto della Valle d’Aosta. Non recita piÃ¹, non si concede agli obiettivi e alle penne dei rotocalchi. Obiettivi e penne che, bisogna dirlo, neanche la cercano piÃ¹, visto l’oblio in cui Ã¨ caduto il suo nome dopo anni di inattivitÃ . Ma perchÃ©? Quale scandalo l’ha costretta al ritiro?

Nel cast Emanuela Fanelli e Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Ferzan Ozpetek, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Francesca Archibugi, Paolo VirzÃ¬, Paolo Genovese, con Malcom Pagani e con Paola Cortellesi. E molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Giovanni Benincasa, Gianni Canova, Piera Detassis, Giovanni Floris, Gigi Marzullo, Stefano Rapone, Tullio Solenghi, Daniele Tinti, Tommaso Zorzi. E non solo…

“Peccato” debutterÃ  in autunno in esclusiva su Hbo Max. Ãˆ prodotta da Mattia Guerra per Be Water Film con la partecipazione di HBO Max, in collaborazione con Rai Cinema.

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